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    Pixel 6'da yaşanan sorunlar Google’ın başını ağrıtabilir

    TradingPlatform tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada Google Pixel 6 serisinde yaşanan sorunların, kullanıcıların markayı terk etmesine neden olabileceği ortaya çıktı. 
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    Pixel 6'da yaşanan sorunlar Google’ın başını ağrıtabilir
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    Çıkışından bu yana birçok farklı sorun ile gündeme gelen Pixel 6 serisi, Google’ın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Pazar analizleri ile tanınan TradingPlatform, Pixel 6 serisinin karşılaştığı sorunlar nedeniyle Google’ın sadık kullanıcı tabanını kaybedebileceğini ortaya çıkardı.

    Gelecek modelleri etkileyebilir

    Yeni paylaşılan raporda, Pixel cihazlarının popülaritesinde ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen TradingPlatform, cihaz sahiplerinin yüzde 36'lılık bir kısmının farklı akıllı telefon üreticileri için markayı terk etmeyi düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte 2021'in en merak uyandıran telefonlarından biri olan Pixel 6 serisinin, müşteri deneyimi açısından rakiplerine ayak uyduramadığını söyleyebiliriz.

    Bilindiği üzere Pixel 6 serisinde ilk kez ekrana entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ancak bu sensörün yavaş olduğunu ve hatta bazı durumda çalışmadığını söyleyen kullanıcılar, Reddit ve çeşitli paylaşım platformlarından Google'a sert eleştirilerde bulunmuştu. Yaşanan sorunlar hakkında farklı düzeltmeler paylaşılsa da, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun hala donanım düzeyinde sorunları devam ediyor. 

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