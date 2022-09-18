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    Google Tensor G2’nin Geekbench puanı ortaya çıktı

    Geçen yılın Pixel 6 serisinde kendi işlemcilerini kullanmaya başlayan Google, önümüzdeki haftalarda yeni Pixel serisini tanıtacak. Pixel 7 ile gelecek Tensor G2 işlemcisinden ilk puan geldi.
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    Google Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel Buds Pro
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    Pixel ailesinde uzun yıllar Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerine yer veren Google, donanım ve yazılım harmonisinde daha yüksek performans elde etmek için kendi işlemcilerini tasarlamaya başlamıştı. Bu eforun ilk örneği olan Google Tensor, ilk kez Pixel 6 ve Pixel 6 Pro cihazlarında kullanılmıştı. Daha sonra Pixel 6a’da da kullanılan Tensor işlemcisi, performans anlamında rakiplerinin gerisinde kalsa da fiyat performans oranında oldukça beğenilmişti. Google, şimdi de yeni Tensor işlemcili Pixel 7 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Enerji verimliliğinde önemli bir adım atılıyor

    Google’ın Tensor işlemcisi, özellikle enerji verimliliği ve ısı üretiminde ciddi anlamda eleştirilmişti. Geekbench’te ortaya çıkan yeni nesil Tensor sayfası, işlemcinin önemli yeniliklerle gelebileceğini belirtiyor. Tensor G2 işlemcisinin ortaya çıktığı Geekbench puanı, Google Pixel 7 Pro’ya ait. Cihaz tek çekirdek testinde 1068 puan alırken çok çekirdek testinde 3149 puan alıyor. Çok çekirdek puanında %10 artış gören işlemci, standart Snapdragon 8 Gen 1 seviyesinde bir performans sunacaktır.

    Pixel 7 Pro Geekbench skoru
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    2 adet Cortex-X1, 2 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdekleri ile gelecek işlemci, 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. İşlemci, aynı çekirdek dizilimine sahip olsa da 4nm fabrikasyonunda üretilmesi, enerji verimliliği ve ısı problemlerini büyük ölçüde azaltacaktır. Grafik tarafında ise Tensor G2, Mali-G710 birimini kullanacak. Önceki nesile göre yaklaşık %20 oranında performans artışı ve %20 oranında enerji verimliliği artışı sağlayacak grafik birimi, oyuncuları oldukça sevindirecektir. Samsung tarafından üretilmiş olan yeni Tensor işlemcisi, umarız Samsung’un 4nm fabrikasyon sürecinde üretilmiş başarılı bir ürün olur.

    Kaynakça https://twitter.com/Za_Raczke/status/1570910704907223040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570910704907223040%7Ctwgr%5Edb38f578d14c0f3e65b1372c6d16647f8e8e52d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F9to5google.com%2F2022%2F09%2F16%2Fpixel-7-pro-benchmark-tensor-g2-specs%2F https://9to5google.com/2022/09/16/pixel-7-pro-benchmark-tensor-g2-specs/
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