Pixel 8 Pro'nun tanıtım görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Google'ın yeni telefonları Pixel 8 serisinin yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öyle ki hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro'nun neredeyse tüm özellikleri netleşti diyebiliriz. Bugün ise Pixel 8 Pro'ya ait olduğu iddia edilen tanıtım görüntüleri paylaşıldı. İşte karşınızda Pixel 8 Pro.

Pixel 8 Pro'nun tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Sızdırılan tanıtım görüntüleri, Pixel 8 Pro'nun üç renkte satışa çıkacağını doğruladı. Bunlar Meyankökü, Porselen ve Gökyüzü olacak. Ayrıca görüntülere bakıldığında, ortalanmış delikli düz bir ekranla karşılaşıyoruz. Arka panelde ise üçlü bir kamera ünitesi tercih edilmiş. Burada LED flaş, mikrofon ve vücut sıcaklığı sensörünü içeren yükseltilmiş bir kamera çubuğu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun alt bölümünde ise bir adet hoparlör, mikrofon ve USB-C bağlantı noktasına yer verilmiş. Ayrıca üst çerçevede de mikrofon ve hoparlör bulunduğunu hatırlatalım. Bunun haricinde Pixel 8 Pro, NFC bağlantısı ve sol kenarda bir SIM kart yuvasına sahip.

Pixel 8 Pro özellikler

Bildirilenlere göre Google Pixel 8 Pro, ön yüzünde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında LTPO OLED ekranla donatılacak. Bunun haricinde Android 14 yüklü olarak gelecek cihazın 27W kablolu 23W kablosuz şarj destekli 4.950mAh pil paketine sahip olacağı belirtiliyor.

Pixel 8 Pro, kuvvetle muhtemel Google'ın yeni işlemcisi Tensor G3 platformundan güç alacak. Arka bölümde ise OIS destekli 50MP Samsung GN2, 64MP ultra geniş açılı lens ve 48MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir sensör dizilimi bekleniyor. Bu kuruluma ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 11MP kamera sensörü eşlik edecek. Ayrıca Pixel 8 Pro'nun Avrupa'da 1.235,72 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor.

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