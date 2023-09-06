Pixel 8 Pro'nun tanıtım görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı

Pixel 8 Pro'nun tanıtım görüntüleri paylaşıldı
Sızdırılan tanıtım görüntüleri, Pixel 8 Pro'nun üç renkte satışa çıkacağını doğruladı. Bunlar Meyankökü, Porselen ve Gökyüzü olacak. Ayrıca görüntülere bakıldığında, ortalanmış delikli düz bir ekranla karşılaşıyoruz. Arka panelde ise üçlü bir kamera ünitesi tercih edilmiş. Burada LED flaş, mikrofon ve vücut sıcaklığı sensörünü içeren yükseltilmiş bir kamera çubuğu bulunuyor.
Pixel 8 Pro özellikler
Bildirilenlere göre Google Pixel 8 Pro, ön yüzünde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında LTPO OLED ekranla donatılacak. Bunun haricinde Android 14 yüklü olarak gelecek cihazın 27W kablolu 23W kablosuz şarj destekli 4.950mAh pil paketine sahip olacağı belirtiliyor.
Pixel 8 Pro, kuvvetle muhtemel Google'ın yeni işlemcisi Tensor G3 platformundan güç alacak. Arka bölümde ise OIS destekli 50MP Samsung GN2, 64MP ultra geniş açılı lens ve 48MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir sensör dizilimi bekleniyor. Bu kuruluma ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 11MP kamera sensörü eşlik edecek. Ayrıca Pixel 8 Pro'nun Avrupa'da 1.235,72 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.