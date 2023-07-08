iPhone 15 Pro’nun yeni renk seçeneği ortaya çıktı: İşte cihazın muhtemel görünüşü

iPhone 15 Pro mavi renk seçeneği ile gelecek
Yeni iPhone serisi hakkında çıkan iddialardan bir yenisi de doğruluğu kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen Unknownz21 tarafından ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Apple, iPhone 15 Pro modellerinde kullanacağı yeni renk seçeneğine karar vermiş. Bu rengin gri tonlarına sahip mavi olacağı belirtiliyor. MacRumors tarafından hazırlanan render görüntüleri ise bu renk seçeneğinin nasıl gözükeceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)