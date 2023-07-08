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    iPhone 15 Pro’nun yeni renk seçeneği ortaya çıktı: İşte cihazın muhtemel görünüşü

    Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir iddia, Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinde kullanacağı yeni renk seçeneğini belirtti.
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    iPhone 15 Pro mavi renk seçeneğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple, sonbaharın yaklaşması ile iPhone 15 serisi üzerinde yaptığı çalışmaları hızlandırdı. Bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan iddialar ve sızıntılar, yeni iPhone serisinin detaylarını gözler önüne seriyor. 

    iPhone 15 Pro mavi renk seçeneği ile gelecek

    Yeni iPhone serisi hakkında çıkan iddialardan bir yenisi de doğruluğu kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen Unknownz21 tarafından ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Apple, iPhone 15 Pro modellerinde kullanacağı yeni renk seçeneğine karar vermiş. Bu rengin gri tonlarına sahip mavi olacağı belirtiliyor. MacRumors tarafından hazırlanan render görüntüleri ise bu renk seçeneğinin nasıl gözükeceğini gösteriyor.

    iPhone 15 Pro mavi renk seçeneğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Görsellerde görüldüğü üzere mavi iPhone 15 Pro, iPhone 12 Pro modellerinde kullanılan mavi rengine benzeyecek ancak daha koyu olacak. Cihazda kullanılacak titanyum çerçeve ise fırçalanmış bir yapıya sahip olacak önceki modellerin aksine parlak bir görüntü sunmayacak. Genel tasarım olarak iPhone 15 Pro’nun bazı değişikler dışında iPhone 14 Pro’ya benzer bir görüntü sunması bekleniyor. Bu değişiklikler ise USB-C bağlantısı, daha ince ekran çerçeveleri ve çoklu-fonksiyonel bir tuş olacak. Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için mavi renk seçeneğini dışında gümüş, siyah ve koyu gri seçenekleri sunacak. Daha önce bahsi geçen kırmızı modelin ise iptal edilmiş olabileceği belirtiliyor. 
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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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