iPhone 15 Pro’nun yeni renk seçeneği ortaya çıktı: İşte cihazın muhtemel görünüşü

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple, sonbaharın yaklaşması ile iPhone 15 serisi üzerinde yaptığı çalışmaları hızlandırdı. Bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan iddialar ve sızıntılar, yeni iPhone serisinin detaylarını gözler önüne seriyor.

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iPhone 15 Pro mavi renk seçeneği ile gelecek

Yeni iPhone serisi hakkında çıkan iddialardan bir yenisi de doğruluğu kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen Unknownz21 tarafından ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Apple, iPhone 15 Pro modellerinde kullanacağı yeni renk seçeneğine karar vermiş. Bu rengin gri tonlarına sahip mavi olacağı belirtiliyor. MacRumors tarafından hazırlanan render görüntüleri ise bu renk seçeneğinin nasıl gözükeceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Görsellerde görüldüğü üzere mavi iPhone 15 Pro, iPhone 12 Pro modellerinde kullanılan mavi rengine benzeyecek ancak daha koyu olacak. Cihazda kullanılacak titanyum çerçeve ise fırçalanmış bir yapıya sahip olacak önceki modellerin aksine parlak bir görüntü sunmayacak. Genel tasarım olarak iPhone 15 Pro’nun bazı değişikler dışında iPhone 14 Pro’ya benzer bir görüntü sunması bekleniyor. Bu değişiklikler ise USB-C bağlantısı, daha ince ekran çerçeveleri ve çoklu-fonksiyonel bir tuş olacak. Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için mavi renk seçeneğini dışında gümüş, siyah ve koyu gri seçenekleri sunacak. Daha önce bahsi geçen kırmızı modelin ise iptal edilmiş olabileceği belirtiliyor.

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iPhone 15 Pro mavi renk seçeneğine sahip olacak