Pixel, Samsung, Huawei ve Xiaomi telefonları etkileyen önemli bir Android güvenlik açığı tespit edildi

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Google araştırmacıları tarafından Android işletim sisteminde kapatılmamış bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu açıktan etkilenen telefonlar Google Pixel 1 ve 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak sıralandı. Hatanın büyük önem arz etmesinden ötürü tespitten 7 gün sonra hata halka açıklandı.

Diğer hatalarda karşılaşmadığımız garip bir duruma sahip olan bu açık, 2017 Aralık güvenlik paketinde kapatılsa da sonraki sürümlere taşınmamış.

Google Project Zero takımı tarafından tespit edilen hata, Tehdit Analiz Grubu’nun açıklamasına göre İsrail’in NSO Group adlı kuruluşu tarafından kullanıldı. Bu firma daha önce insan hakları ve politik aktivistlere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Açığın kötü amaçlarda kullanılabilmesi için cihaza önceden zararlı bir uygulamanın kurulması gerektiğini açıklayan Google, bu sebeple açığı yüksek risk kategorisinde değerlendirmiyor. Açıktan yararlanmak isteyen bir kişi, hedef cihazda önceden yerleştirilmiş sistemlere sahip olmak zorunda.

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Google tarafından açıklanana göre Pixel 3 ve 3a modelleri açıktan etkilenmiyor. Pixel 1 ve 2 modellerine ve genel olarak tüm Android cihazlara hata düzeltme Ekim 2019 güvenlik paketiyle sunulacak.

https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1942