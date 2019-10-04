Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum!

D. Razumilov isimli bir Rus, kendisine yanlış türde kripto para birimi gönderen bir iPhone uygulaması yüzünden eşcinsel olduğunu iddia ederek Apple'a manevi tazminat davası açtı.

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Uygulama aracılığı ile Bitcoin sipariş eden ancak bunun yerine kendisine "GayCoin" adlı bir kripto para birimi gönderilen Razumilov, Apple'dan 15 bin 300 dolar tazminat talep ediyor. Diğer bir iddia ise GayCoin'in şahsın cüzdanına bilinmeyen bir kullanıcı tarafından aktarıldığı.

Rus adam teknoloji devinin kendisini “manipülasyon yoluyla eşcinselliğe ittiğini" ve “ahlaki ve zihinsel zarar” verdiğini söylüyor. Şikayete göre 69 GayCoin kendisine "Denemeden yargılama" notuyla geldi.

Avukat Gusnieva: Olay Apple'ı bağlıyor

Söz konusu uygulamayı 2017 yılında iPhone'una indiren D. Razumilov "Aslında, denemeden bir şeyi nasıl yargılayabilirim diye düşündüm. Ben de eşcinsel ilişkiyi denemeye karar verdim. Hayatım mahvoldu ve bir daha asla normal hale gelmeyecek" dedi.

Rus adamın avukatı Sapizhat Gusnieva ise davanın "ciddi" olduğu vurgulayarak müvekkilinin "korktuğunu ve acı çektiğini" belirtti. Gusnieva'ya göre kripto para alışverişi üçüncü parti bir uygulamada gerçekleşse bile Apple sorumluluk taşıyor.

https://www.channelnewsasia.com/news/world/russian-man-sues-apple-gaycoin-cryptocurrency-11967580