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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum!

    Apple, Rusya'da ilginç bir dava ile karşı karşıya kaldı. Rus bir adam iPhone'una indirdiği kripto para uygulaması yüzünden "eşcinsel" olduğunu öne sürerek şirkete tazminat davası açtı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    iPhone
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    D. Razumilov isimli bir Rus, kendisine yanlış türde kripto para birimi gönderen bir iPhone uygulaması yüzünden eşcinsel olduğunu iddia ederek Apple'a manevi tazminat davası açtı.
    Ayrıca Bkz. "Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek"
    Uygulama aracılığı ile Bitcoin sipariş eden ancak bunun yerine kendisine "GayCoin" adlı bir kripto para birimi gönderilen Razumilov, Apple'dan 15 bin 300 dolar tazminat talep ediyor. Diğer bir iddia ise GayCoin'in şahsın cüzdanına bilinmeyen bir kullanıcı tarafından aktarıldığı.
    Rus adam teknoloji devinin kendisini “manipülasyon yoluyla eşcinselliğe ittiğini" ve “ahlaki ve zihinsel zarar” verdiğini söylüyor. Şikayete göre 69 GayCoin kendisine "Denemeden yargılama" notuyla geldi.
    Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum!

    Avukat Gusnieva: Olay Apple'ı bağlıyor

    Söz konusu uygulamayı 2017 yılında iPhone'una indiren D. Razumilov "Aslında, denemeden bir şeyi nasıl yargılayabilirim diye düşündüm. Ben de eşcinsel ilişkiyi denemeye karar verdim. Hayatım mahvoldu ve bir daha asla normal hale gelmeyecek" dedi.
    Rus adamın avukatı Sapizhat Gusnieva ise davanın "ciddi" olduğu vurgulayarak müvekkilinin "korktuğunu ve acı çektiğini" belirtti. Gusnieva'ya göre kripto para alışverişi üçüncü parti bir uygulamada gerçekleşse bile Apple sorumluluk taşıyor.


    https://www.channelnewsasia.com/news/world/russian-man-sues-apple-gaycoin-cryptocurrency-11967580 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    NimbleSoul 1 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +44
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    dodofran 1 hf.
    apple bahane i*nelik şahane.
    kardeşim sen dibini dövdürmeye yer arıyosan apple napsın?
    Yanıtla +32
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    İsyankar44 1 hf.
    Haberi okuyunca benimde psikolojim bozuldu. Bende istiyorum 15bin dolar.
    Yanıtla +20
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    sankii 8 sa.
    İ... ğine bahane aramış.
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    sankii 8 sa.
    "Bir kereden bişey olmaz" desin Apple
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    Galaxy. 3 gün yeni yorumcu
    Bahanesi olmuş
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    Askaparta 4 gün
    Afyon, maddi manevi çökertiyor.
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    rk19 4 gün
    Neyseki TransexuelCoin göndermemişler, yoksa travesti olabilirdi. Sonrada intihar ederdi.
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    DH Misafiri 6 gün
    Tim Cook'da eşcinsel, beraber mutlu olsunlar. :D
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    seyhmus21 6 gün
    Apple suçlu 10 eylül sunumundaki elma işareti ile milleti i.neliğe zorluyorlar yakında Tim Cook gay arkadaşlarıyla beraber Apple LGBT OS bile çıkarabilir
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    rk19 4 gün seyhmus21
    LGBT olanlara idam istiyoruz.
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    deniz_sea 1 hf.
    Artık nasıl birine denk geldiyse sağlam s....ş demekki, acıyla kıvrana kıvrana bok atacak adam aramış gibi duruyor hahahaha :):):):)
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    deadlight54 1 hf.
    Votkayı fazla kaçırmış
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    KaleyDeskop 1 hf.
    rusyada sıradan bir gün.
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