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    Pixel Watch batarya konusunda hayal kırıklığına sebep olabilir

    Google I/O 2022’de tanıtılan Pixel Watch hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda satışa çıkması beklenen Pixel Watch, batarya performansı ile hayal kırıklığı yaratabilir.
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    Pixel Watch batarya konusunda endişe yaratıyor
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    2021 yılında Wear OS 3.0’ın tanıtılması ile Android tarafında akıllı saat pazarı bir ivme kazanmaya başladı. Google da artık bu segmente giriş yapmak istediğini Pixel Watch’u tanıtarak belirtmiş oldu. I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılan cihaz hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ancak yeni rapor, hayal kırıklığı yaratacak cinsten.

    Yalnızca 24 saatlik batarya ömrüne sahip olabilir

    Çıkışında birçok Fitbit özelliğine sahip olacak Pixel Watch için Fitbit uygulaması gizlice güncelleniyor. 9to5Google tarafından araştırılan Fitbit APK’si, Pixel Watch hakkında bazı bilgileri gözler önüne seriyor. Görünüşe göre Fitbit uygulaması, Pixel Watch cihazlarının uykudan önce en az %30 batarya kapasitesine sahip olmasını öneriyor.

    Cihazda uyku takibi için %30 batarya kapasitesinin önerilmesi, cihazın genel batarya ömrü hakkında endişe uyandırıyor. Standart biri için günün %30’unu uyku oluşturduğu için, Pixel Watch’un batarya ömrünün 24 saat civarı olması bekleniyor. Pixel Watch’un oldukça ince gövdesi, daha önce de batarya endişelerinin dile getirilmesine sebep olmuştu.

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