Google Pixel Watch’un final tasarımı ortaya çıktı

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Google, akıllı telefon pazarında uzun yıllardır bulunsa da akıllı saat pazarı için herhangi bir cihaz geliştirmemişti. Ancak Google, bunu değiştirecek. Google ve Samsung’un güçleriyle geliştirilen yeni Wear OS ile çalışması beklenen Pixel Watch’tan yeni görüntüler geldi.

Oldukça sade bir tasarım

Mobil dünyada sızıntıları ile bilinen Evan Blass, 91Mobiles’te Pixel Watch’un yeni görselini paylaştı. Cihaz, oldukça sade bir tasarım sunuyor ancak görünüşe göre Google, ekran eğriliğini arkaya kadar uzatmak için oldukça çaba harcamış. Cihaz ekranın sağ tarafında ise crowna yer verilmiş. Saat yüzleri ise hem Google Pixel hem de Fitbit izlerini taşıyor. Tarih, adım sayısı, bildirimler, kalp atışı, yakılan kalori gibi standart bilgiler, saat yüzlerine dağılmış durumda.

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Google’ın yeni Wear OS ile çalışacak olan Pixel Watch’un Google Geliştirici Konferans’ında tanıtılması planlanıyor. Bu zamana kadar yeni Wear OS ile gelen tek cihaz Samsung Galaxy Watch 4 serisi olmuştu, bakalım Pixel Watch’un çıkışı Android tarafında akıllı saat pazarını nasıl etkileyecek.

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