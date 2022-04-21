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    Google Pixel Watch’un final tasarımı ortaya çıktı

    Google’ın bu yıl tanıtması planlanan yeni Wear OS bazlı cihazı Pixel Watch’dan yeni görseller geldi. Bu tasarımın, cihazın final tasarımına yakın olduğu düşünülüyor.
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    Pixel Watch’un final tasarımı ortaya çıktı
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    Google, akıllı telefon pazarında uzun yıllardır bulunsa da akıllı saat pazarı için herhangi bir cihaz geliştirmemişti. Ancak Google, bunu değiştirecek. Google ve Samsung’un güçleriyle geliştirilen yeni Wear OS ile çalışması beklenen Pixel Watch’tan yeni görüntüler geldi.

    Oldukça sade bir tasarım

    Mobil dünyada sızıntıları ile bilinen Evan Blass, 91Mobiles’te Pixel Watch’un yeni görselini paylaştı. Cihaz, oldukça sade bir tasarım sunuyor ancak görünüşe göre Google, ekran eğriliğini arkaya kadar uzatmak için oldukça çaba harcamış. Cihaz ekranın sağ tarafında ise crowna yer verilmiş. Saat yüzleri ise hem Google Pixel hem de Fitbit izlerini taşıyor. Tarih, adım sayısı, bildirimler, kalp atışı, yakılan kalori gibi standart bilgiler, saat yüzlerine dağılmış durumda.

    Pixel Watch’un final tasarımı ortaya çıktı
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    Google’ın yeni Wear OS ile çalışacak olan Pixel Watch’un Google Geliştirici Konferans’ında tanıtılması planlanıyor. Bu zamana kadar yeni Wear OS ile gelen tek cihaz Samsung Galaxy Watch 4 serisi olmuştu, bakalım Pixel Watch’un çıkışı Android tarafında akıllı saat pazarını nasıl etkileyecek.

    Kaynakça https://9to5google.com/2022/04/19/google-pixel-watch/ https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-this-is-rohan-googles-pixel-watch/
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    NewSphere 2 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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