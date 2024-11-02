Apple önemli bir hamle yaptı, Pixelmator geliştiricisini satın aldı

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Tam Boyutta Gör Apple Intelligence ile yapay zekâ özellik paketini kullanıcılara sunan Apple, ilk olmadıklarını ancak en iyisi olacaklarını açıklamıştı. Firma küçük çaplı girişimleri satın alarak en yeni teknolojilerden yararlanmaya çalışıyor.

Pixelmator satıldı

2007 yılında Litvanya’da kurulan ve uzun yıllardır iOS, iPadOS ve macOS sistemleri için uygulama geliştiren Pixelmator, Apple tarafından satın alındı. Pixelmator, Pixelmator Pro ve Photomator girişimin ödüllü uygulamaları arasında yer alıyor. Apple etkinliklerinde boy gösterecek kadar yetenekli bir ekip olduğunu belirtmek gerek.

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Satın alım miktarı açıklanmadı ancak girişimin uygulamalarında başarılı bir şekilde entegre ettiği yapay zekâ teknolojileri ve makine öğrenme sistemleri sayesinde Apple’ın dikkatini çektiği tahmin ediliyor. Yakın bir gelecekte Apple Intelligence paketinde girişimin teknolojilerini görebileceğiz.

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Pixelmator girişimi Apple bünyesine katılıyor