Piyasaya çıkan her yeni Porsche modeli, eski versiyonuna göre daha çevreci!

Otomotiv endüstrisini saran 'yeşil dalga'yı farketmemek artık çok zor.Bütün otomobil firmaları hybrid, tam elektrikli otomobil veya emisyonu ve yakıt tüketimi daha düşük geleneksel içten yanmalı motorlu araçları piyasaya sürmeye başladılar. Süper spor otomobil üreticilerinden Porsche de bu yeşil dalgaya ayak uydurmak için büyük bir çaba gösteriyor.

Daha önceki haberimizde artık her Porsche modelinin bir hybrid versiyonu olacağını belirtmiştik. Porsche sadece hybrid modeller konusunda atak yapmakla da kalmıyor. Edinilen bilgilere göre markanın geleneksel içten yanmalı motorlarının da tüketim, hacim ve emisyon değerlerinde önemli azalmalar meydana gelecek. Şu an piyasada olan Porsche modelleri, bir önceki versiyonlarına göre %13 ile %23 arasında daha az yakıt tüketiyor, bu da bahsedilen modellerin motorlarının 100 kilometrede 0.5-0.6 litre az yakıt tüketmesi anlamına geliyor. Direkt enjeksiyon sisteminin kullanılmasının ve yeni geliştirilen PDK çift kavramalı otomatik ve Tiptronic S 8 kademeli otomatik viteslerin bu azalmada büyük payları var. Ayrıca güncel Porsche modelleri önceki versiyonlara göre daha hafifler. Örneğin yeni Cayenne Turbo bir önceki Cayenne Turbo modeline göre 150 kilogram daha hafif. Porsche, bu gelişimleri arttırarak spor otomobillerin de az tüketim ve emisyon değerlerine sahip olabileceğini kanıtlamak istiyor.