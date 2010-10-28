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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Piyasaya çıkan her yeni Porsche modeli, eski versiyonuna göre daha çevreci!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,7b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Piyasaya çıkan her yeni Porsche modeli, eski versiyonuna göre daha çevreci!
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Otomotiv endüstrisini saran 'yeşil dalga'yı farketmemek artık çok zor.Bütün otomobil firmaları hybrid, tam elektrikli otomobil veya emisyonu ve yakıt tüketimi daha düşük geleneksel içten yanmalı motorlu araçları piyasaya sürmeye başladılar. Süper spor otomobil üreticilerinden Porsche de bu yeşil dalgaya ayak uydurmak için büyük bir çaba gösteriyor.

Daha önceki haberimizde artık her Porsche modelinin bir hybrid versiyonu olacağını belirtmiştik. Porsche sadece hybrid modeller konusunda atak yapmakla da kalmıyor. Edinilen bilgilere göre markanın geleneksel içten yanmalı motorlarının da tüketim, hacim ve emisyon değerlerinde önemli azalmalar meydana gelecek. Şu an piyasada olan Porsche modelleri, bir önceki versiyonlarına göre %13 ile %23 arasında daha az yakıt tüketiyor, bu da bahsedilen modellerin motorlarının 100 kilometrede 0.5-0.6 litre az yakıt tüketmesi anlamına geliyor. Direkt enjeksiyon sisteminin kullanılmasının ve yeni geliştirilen PDK çift kavramalı otomatik ve Tiptronic S 8 kademeli otomatik viteslerin bu azalmada büyük payları var. Ayrıca güncel Porsche modelleri önceki versiyonlara göre daha hafifler. Örneğin yeni Cayenne Turbo bir önceki Cayenne Turbo modeline göre 150 kilogram daha hafif. Porsche, bu gelişimleri arttırarak spor otomobillerin de az tüketim ve emisyon değerlerine sahip olabileceğini kanıtlamak istiyor.

Piyasaya çıkan her yeni Porsche modeli, eski versiyonuna göre daha çevreci!
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Piyasaya çıkan her yeni Porsche modeli, eski versiyonuna göre daha çevreci!
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Zımparasız Pinokyo 9 yıl
son zamanlarda çevre faaliyetleri aşırı oranda artmaya başladı
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lj94 9 yıl
bmw almam almanların yüz karası olup sadece türkiyede bu kadar tutulmakta. neden bu kadar sevilir ki servisten çıkmayan araçlar?
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northernlights 9 yıl
Porsche' nin karizması yeter.
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Usak_Efesi 9 yıl

Duratorq





Otomotiv endüstrisini saran 'yeşil dalga'yı farketmemek artık çok zor.Bütün otomobil firmaları hybrid, tam elektrikli otomobil veya emisyonu ve yakıt tüketimi daha düşük geleneksel içten yanmalı motorlu araçları piyasaya sürmeye başladılar. Süper spor otomobil üreticilerinden Porsche de bu yeşil dalgaya ayak uydurmak için büyük bir çaba gösteriyor.



Daha önceki haberimizde artık her Porsche modelinin bir hybrid versiyonu olacağını belirtmiştik. Porsche sadece hybrid modeller konusunda atak yapmakla da kalmıyor. Edinilen bilgilere göre markanın geleneksel içten yanmalı motorlarının da tüketim, hacim ve emisyon değerlerinde önemli azalmalar meydana gelecek. Şu an piyasada olan Porsche modelleri, bir önceki versiyonlarına göre %13 ile %23 arasında daha az yakıt tüketiyor, bu da bahsedilen modellerin motorlarının 100 kilometrede 0.5-0.6 litre az yakıt tüketmesi anlamına geliyor. Direkt enjeksiyon sisteminin kullanılmasının ve yeni geliştirilen PDK çift kavramalı otomatik ve Tiptronic S 8 kademeli otomatik viteslerin bu azalmada büyük payları var. Ayrıca güncel Porsche modelleri önceki versiyonlara göre daha hafifler. Örneğin yeni Cayenne Turbo bir önceki Cayenne Turbo modeline göre 150 kilogram daha hafif. Porsche, bu gelişimleri arttırarak spor otomobillerin de az tüketim ve emisyon değerlerine sahip olabileceğini kanıtlamak istiyor.













Bu, o degil ama hastayim carreraya.
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Eskiler 9 yıl
O değilde Porsche'yi beğenmeyen var

Bu size fazla gelecek ama neyse


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yc#1 9 yıl
Yalnız yeni Cayenne Turbo'da sağlanan ağırlık tasarrufunda daha fazla sportiflik uğruna arazi kullanımına uygun kilitli diferansiyelden vazgeçilmesinin etkisi büyük.
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Rainbow6 9 yıl
x6 da guzel alette porscheninde bi karizmasi var simdi istanbula gitsen x6 dan gecilmiyo ankaraya bile dolusmuslar farkli olmak istiyosan spor araba ruhu istiyosan porsche .. gerci son zamanlarda cikti bu cizgisinden siteysinfaagon :) gibi arabalar yapiyo oda ayri mesele
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samsunlusemih 9 yıl
iyi alalım ol zaman bi kaç tane

x6 ya değişmem

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FuK 9 yıl
samsunlusemih

iyi alalım ol zaman bi kaç tane

x6 ya değişmem

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