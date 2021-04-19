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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5, birkaç yıl sonra dijital oyunları çalıştırmayı durdurabilir

    Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in içinde yer alan CMOS pilinin bitmesi durumunda, konsolun sadece fiziksel oyunları çalıştırabileceği ortaya çıktı.
    19 Nisan 2021, 21:00 (52 dk.)
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    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    PlayStation 5, birkaç yıl sonra dijital oyunları çalıştırmayı durdurabilir
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    Wccftech web sitesine göre, gelecekte PlayStation 5 sahipleri, konsolun dahili bellekten oyun çalıştırmayı durduracağı gerçeğiyle karşı karşıya kalabilir.

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    Gerçek şu ki, yeni nesil oyun konsolunun kartında, sistemde ayarlanan tarih ve saat de dahil olmak üzere çeşitli göstergelerin verilerini depolamaktan sorumlu bir CMOS pili bulunuyor. Gelen son bilgilere göre, bu pil bittiğinde, konsolun yalnızca diskten oyun oynatabileceği belirtilmiş. Bu da optik sürücüsü olmayan PlayStation 5 sahipleri için iyi bir haber değil.

    PlayStation 5, birkaç yıl sonra dijital oyunları çalıştırmayı durdurabilir
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    Garantiyi etkileyip etkilemeyeceği belli değil

    Benzer bir sorun PlayStation 4'te de yaşanmıştı. Çözmek için sadece pili değiştirmeniz gerekiyor, ancak CMOS piline sahip bilgisayarların aksine oyun konsollarında her şey o kadar basit değil.

    PlayStation 5'in pilini kendiniz değiştirmek için konsolun vidalarını sökmeniz gerekecek. Bunun garanti sözleşmesinin ihlali olarak kabul edilip edilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.



    https://wccftech.com/playstation-5-cmos-battery/
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    N Night_Blade (ibrahim s) 20 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Editör bilgisizce bir haber yapmış. Bu pil bütün bilgisayar sistemlerinde vardır. Sanki değişik bir teknoloji ve yeni bir devrim yapılmış ve sadece bu sistem PlayStation da varmış gibi haber yapılmış. Ayrıca bunun diskli veya disksiz hiç fark etmez. Xbox sistemlerinde de mutlaka bu pil vardır. Eğer bu pil yoksa sıkıntı büyüktür, çünkü sistem anakart bios bilgilerini veya firewall bilgilerini hafızasında bu pil sayesinde tutuyor. Xbox a çalışan Amerikan magazin haber sitelerine çevirdiniz
    Editör bilgisizce bir haber yapmış. Bu pil bütün bilgisayar sistemlerinde vardır. Sanki değişik bir teknoloji ve yeni bir devrim yapılmış ve sadece bu sistem Pl...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Playstation5 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı açan SONY düşmanları aldıkları cevaplar karşısında Mortingen ştraze oldular
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    hayatımda sadece bir defa o pilin bittiğine şahit oldum o da geçtiğimiz yıllarda depodan çıkardığım m3a78-cm anakarttaydı. Oradan anlayın o pillerin hizmet ömrünün ps5inkinden çok daha uzun olduğunu.
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    N Night_Blade (ibrahim s) 20 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Editör bilgisizce bir haber yapmış. Bu pil bütün bilgisayar sistemlerinde vardır. Sanki değişik bir teknoloji ve yeni bir devrim yapılmış ve sadece bu sistem PlayStation da varmış gibi haber yapılmış. Ayrıca bunun diskli veya disksiz hiç fark etmez. Xbox sistemlerinde de mutlaka bu pil vardır. Eğer bu pil yoksa sıkıntı büyüktür, çünkü sistem anakart bios bilgilerini veya firewall bilgilerini hafızasında bu pil sayesinde tutuyor. Xbox a çalışan Amerikan magazin haber sitelerine çevirdiniz
    Yanıtla +4
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    en az 12 yil gider o pil
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    labtek38 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten garanti 5 yıl içinde bitmiyor mu? Zaten 2 yıldan sonra veya garantisi ne kadarsa bittikten sonra arıza yapınca garanti kapsamı dışında tamir edilmiyor mu?
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    Ussuz (mehmet ) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler uyarı için digital ps5 imi satıp diskli ps5 alma kararı aldım bu haber sonrası
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    Şıh Hazretleri (- -) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Öyle bir haber yapmışsınız ki sanki Sony PS5 desteğini bitirecekmiş gibi. Gören de sanacak bir şey oldu alt tarafı 4-5 sene sonra pil bitince değişecek, yine çalıştırmaya devam edecek.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    O CMOS pili en kötü senaryoda bile 5 6 sene gider. Ayrıca konsolun dijital oyunları çalıştırmayı durduracağı falan yok. Bakkalda bile 2 liraya satılan bir pil. Boş beleş bi haber.
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    CoreXXX (fatih tat) 38 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5yıl sonra garanti zaten biter. Değiştirmeye gelince teknik servis olmaya gerek yok sonuçta pil. Açar video izler teknoloji çağındayız
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    Charaznable (Char Aznable) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mantıken PS5'in 2 yıl garantisi olduğuna göre pili bittiğinde garantisi bitmiş oluyor. Zaten pil en az 4-5 yıl gidiyor o yüzden bir sıkıntı çıkmaz.
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, playstation 5 ve
    4 etiket daha dijital oyun ps5 cmos pil Ev Elektroniği
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