PlayStation 5, birkaç yıl sonra dijital oyunları çalıştırmayı durdurabilir

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Wccftech web sitesine göre, gelecekte PlayStation 5 sahipleri, konsolun dahili bellekten oyun çalıştırmayı durduracağı gerçeğiyle karşı karşıya kalabilir.

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Gerçek şu ki, yeni nesil oyun konsolunun kartında, sistemde ayarlanan tarih ve saat de dahil olmak üzere çeşitli göstergelerin verilerini depolamaktan sorumlu bir CMOS pili bulunuyor. Gelen son bilgilere göre, bu pil bittiğinde, konsolun yalnızca diskten oyun oynatabileceği belirtilmiş. Bu da optik sürücüsü olmayan PlayStation 5 sahipleri için iyi bir haber değil.

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Garantiyi etkileyip etkilemeyeceği belli değil

Benzer bir sorun PlayStation 4'te de yaşanmıştı. Çözmek için sadece pili değiştirmeniz gerekiyor, ancak CMOS piline sahip bilgisayarların aksine oyun konsollarında her şey o kadar basit değil.

PlayStation 5'in pilini kendiniz değiştirmek için konsolun vidalarını sökmeniz gerekecek. Bunun garanti sözleşmesinin ihlali olarak kabul edilip edilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://wccftech.com/playstation-5-cmos-battery/

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