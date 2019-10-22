PlayStation 5’e ait işlemcinin muhtemel saat hızı belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta düzenlenen EGX 2019 etikliğinde konuşulan konulardan biri de PlayStation 5’in SoC’u kapsamında bugüne kadar yapılan sızıntılar ile ilgiliydi. Konsola güç verecek çipin kod isimleri arasında yer alan Gonzalo, Oberon ve Prospero adlarının doğru olduğu ise etkinliğe katılan Digital Foundry ekibi tarafından da doğrulanmıştı.

Benzer şekilde, sızıntılarıyla ünlü Twitter kullanıcılarının yapmış olduğu paylaşımlarda konsola güç verecek Gonzalo APU’suna ait test skorları paylaşılmıştı. Bu testlerde PS5’in grafik biriminin NVIDIA GTX 1080’den daha iyi performans sergilediği görülmüştü.

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Tüm bu paylaşımlar neticesinde PS5’in CPU hızıyla ilgili tahminler de yavaş yavaş doğrulanmaya başladı. Buna göre PS5’e 8 çekirdekli ve 16 izlekli 3.2 GHz hızında çalışan bir CPU hizmet edecek. Günümüz konsollarının piyasaya sürüldüğü zamanla kıyaslandığında çok daha performanslı makinalar olacağı kesin gözüken yeni nesil konsollar, anlaşılan üst seviye grafik teknolojilerini zorlanmadan son kullanıcıya sunabilecekler.

PS5’in son kullanıcıya ait sürümünün tasarımı başta olmak üzere bilenmeyen birçok noktasını olmasına rağmen CPU ve GPU alanındaki yeterliliği, oyun severleri fazlasıyla tatmin edecek gibi görünüyor.

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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta konsolun geliştirici kitine ait görseller yayınlanmış ve cihazın sızıntı olarak yayınlanan görüntülerdekinin aynısı olduğu görülmüştü.

https://wccftech.com/playstation-5-cpu-clock-speed/