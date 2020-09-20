PlayStation 5'i her açıdan gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı [Galeri]

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in nasıl bir tasarıma sahip olacağını zaten biliyoruz. Ancak şimdiye kadar elimizde konsolun basın görsellerinden başka görüntüleri yoktu. Ama artık var...
Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik"İlginizi Çekebilir PlayStation 5 canlı olarak görüntülendi
Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC), PlayStation 5'i her açıdan canlı olarak gösteren yeni fotoğraflar yayınladı. Resimler konsolun boyutunun oldukça büyük olduğunu gösteriyor. Disk sürücülü versiyonunun 39 x 10.4 x 26 cm ebatlarında olduğunu duymuştuk.
PS5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi
PS5, PS4 ve Xbox One'ın ilk versiyonlarından daha kalın ve genel anlamda daha büyük görünüyor. Konsol, kutu içeriğine dahil edilen stand sayesinde hem dikey hem de yatay şekilde durabilecek. Dijital modelin, disk sürücüsü olmaması nedeniyle biraz daha küçük olması bekleniyor.
PlayStation 5, 12 Kasım itibarıyla ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye'ye ise 19 Kasım'da gelecek. Yeni nesil konsolun Blu-ray disk sürücülü versiyonu 499 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Disk sürücüsüz tamamıyla dijital modeli ise 399 dolar karşılığında satın alınabilecek.
https://nccmember.ncc.gov.tw/Application/FUN/FUN016_JPG.aspx?fileid=QB4zgOKYRkY%3d Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düşünsenize 10 yil sonra ps5'e bakiyorsunuz. eski gibi durmazdi
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