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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'i her açıdan gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı [Galeri]

    Sony PlayStation 5'in nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilsek de konsolu her açıdan canlı olarak görmemiştik. Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu cihazın yeni fotoğraflarını yayınladı.
    3 sa.
    1,8b
    23
    30
    Oyun Konsolları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    PlayStation 5'i her açıdan gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı [Galeri]
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in nasıl bir tasarıma sahip olacağını zaten biliyoruz. Ancak şimdiye kadar elimizde konsolun basın görsellerinden başka görüntüleri yoktu. Ama artık var...

    Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik"

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    Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC), PlayStation 5'i her açıdan canlı olarak gösteren yeni fotoğraflar yayınladı. Resimler konsolun boyutunun oldukça büyük olduğunu gösteriyor. Disk sürücülü versiyonunun 39 x 10.4 x 26 cm ebatlarında olduğunu duymuştuk.

    PlayStation 5'i her açıdan gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı [Galeri]
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    PS5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    PS5, PS4 ve Xbox One'ın ilk versiyonlarından daha kalın ve genel anlamda daha büyük görünüyor. Konsol, kutu içeriğine dahil edilen stand sayesinde hem dikey hem de yatay şekilde durabilecek. Dijital modelin, disk sürücüsü olmaması nedeniyle biraz daha küçük olması bekleniyor.

    PlayStation 5'i her açıdan gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı [Galeri]
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    PlayStation 5, 12 Kasım itibarıyla ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye'ye ise 19 Kasım'da gelecek. Yeni nesil konsolun Blu-ray disk sürücülü versiyonu 499 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Disk sürücüsüz tamamıyla dijital modeli ise 399 dolar karşılığında satın alınabilecek.



    https://nccmember.ncc.gov.tw/Application/FUN/FUN016_JPG.aspx?fileid=QB4zgOKYRkY%3d Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bilgehankalkan (Bilgehan KALKAN) 2 sa. en beğenilen
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    Leon 2 sa.
    Çok çirkin ve kaba duruyor. Bu kadar devasa boyuta rağmen Xbox'tan daha güçsüz konsol yapmayı nasıl akıl ettiler belirsiz.
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    Mugetsuga 2 sa.
    PS3 Remake olmuş bu
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    IIExtraLifeXC 13 dk.
    Kesinlikle dik kullanılmalı bu alet.
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    Nevfel (T. I. ) 41 dk.
    Çok çirkin bir cihaz yatay pozisyonda. Dik pozisyonda iyi duruyor ama bu sefer de çok büyük olduğu için TV'nin yanında fena sırıtır. 1 seneye slim versiyonu gelir o zaman bakarız.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 48 dk.
    nedense bir türlü ısınamadım bu modele
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    MrT4ngo (Ali Said Aytek) 1 sa.
    Bu tasarimi yaparken adamlar günümüzü düşünmemiş belli. Yenilikçi ve ilerleyici bir tasarim ama maksimum 5 yil sonra çöp olacak bu konsolda biraderleri gibi. O yüzden sony biraz daha günümüze odaklansa hoş olur.



    Düşünsenize 10 yil sonra ps5'e bakiyorsunuz. eski gibi durmazdi
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 sa.
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    monacomen 1 sa. (düzenlendi)
    Bence tasarım başarısız. En azından hitap ettiği kullanıcı yaş kuşağına uygun değil. Bir kere tuhaf ve karmaşık ve estetik olmayan garip sevimsiz biri iticiliği var. Yan mı dik mi nasıl koyacağını bile şaşırır insan bunu. İkincisi konsolun dış beyaz paneli ile içindeki siyah kutulu alanın arasında garip bir boşluk var ki ne kadar kir pas toz varsa girer oraya, silip almak imkansız, kulak çubuğu ile uğraş dur. İkincisi kumanda dahil hepsi beyaz. Bir ergen kitlenin ve erkek oyuncu ağırlıklı bu evrenin en büyük özelliği pasaklı olmasıdır. Sümüklü demiyeyim ama diyeyim artık, kirli, pis yağlı elli, bir elinde hamburger kola diğerinde oyun kolu ile oynayan bu ibişler onu üç günde koyu gri ve siyaha çevirir. Bu kirlerin beyaz üzerindeki görünürlüğü ise eskidi havası yaratıp çirkin bir imaj yaratır. Onca para ver bir ayda leşe dönsün. Sil sil dur.
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 1 sa.
    Çok çirkin görünüyor bence.
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    carter (Volkan ) 2 sa.
    Güzelmiş, parası da güzel.
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    Krone 2 sa.
    Az daha koyar pc toplarım. Hep pahalı olacak, en az 7000 tl. Hem de eşek kadar kasası var. Oyunlar zaten ateş pahası olacak.
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    th9 1 sa. yeni yorumcu Krone
    konsol alan adam zaten oyunları için alıyor ve pc ile uğraşmak istemeyenler var gayetde hakkı bir sebeb.pcde sürekli bir sorunla karşılaşıyosun ve kullanması bakım istiyor,işten gelip oyun oynamak isteyen adam bu sorunlarla karşılaşmak istemiyor doğal olarak
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    joven 2 sa.
    Dik konumda daha güzel duruyor bir yedi sene ps4 kullandık bir yedi senede ps5 kullanırız bu yaştan sonra PC sistemlerin saçma sapan sorunlarıyla uğraşamam konsol bu konuda çok daha stabil ve az sorunlu
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    PlayStation 5, görüntü ve
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