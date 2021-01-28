Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek

    PlayStation 5'in CPU ve GPU'sunu üreten AMD'nin CEO'su Lisa Su, PlayStation 5'teki stok sıkıntısının 2021'in ortasına kadar devam edeceğini söylüyor.
    4 sa.
    1,1b
    26
    10
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil için ürettiği PlayStation 5, iki ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Ön siparişe açıldığından bu yana da konsol zaman zaman siparişe açılıyor ve açıldığı gibi saniyeler içerisinde bitiyor. Ülkemizde de dahil olmak üzere tüm dünyada bu şekilde ne yazık ki.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox, PS5'in daha iyi çalıştığı bazı oyunlardaki performans sorunlarını kabul etti

    Ayrıca Bkz. "Nisan ayına kadar Xbox Series X stokları kısıtlı olacak"

    Bu yıl içerisinde stokların artacağını düşünüyorduk ancak pek de beklediğimiz gibi olmayacak. PlayStation 5'in CPU ve GPU'sunu üreten şirket AMD, geçtiğimiz gün finansal sonuçlarını paylaştığı bir kazanç çağrısı gerçekleştirdi. Burada en dikkat çeken kısım ise PlayStation 5 hakkında söylenenler oldu. 

    AMD'nin başkanı ve CEO'su Lisa Su, 4. çeyrekte güçlü bir gelir artışı yaşadıklarını söylerken, toplam talebin planlarını aştığını söyledi ve bu yüzden 2021'in ilk yarısında PlayStation 5'teki stok sıkıntısının devam edeceğini söyledi. Hatta bu durum PC ve Xbox Series'i de etkileyecek. 

    Ancak kendisi 2021'in ikinci yarısında çip konusunda ek kapasite olacağını ve üretimin artacağını dile getirdi. Yani 2021'in ikinci yarısında bu ürünlere ulaşmak daha rahat olacak. 



    https://www.ign.com/articles/amd-expects-ps5-xbox-and-pc-chip-shortages-through-first-half-of-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MA11 (MAMAMAMA MAMAMAMA) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madem stok sıkıntısı yaşanacaktı neden konsolu erkenden çıkarıp milleti karamsar ediyorsunuz. Elinde sağlam stok oluştuğunda çıkarır insan. Bu stokculugun,karaborsanın sebebi benim gözümde SONY'dir.
    Madem stok sıkıntısı yaşanacaktı neden konsolu erkenden çıkarıp milleti karamsar ediyorsunuz. Elinde sağlam stok oluştuğunda çıkarır insan. Bu stokculugun,karab...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Punisher_1907 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Desenize karaborsacılar bayram edecek 2021 ilk yarısı nedir ya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Malum ikinci el sitesinde adamlar bindirimli fiyatlardan satmaya başlamışlar bile.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    konsoldede 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    her kes tabiki parasini harcamakta özgür ,kimseye diyemeyeyiz almayin diye diyelim ki ps5 almayin erken oyun yok pahali dedik birisine , sonra adam bize dönüp lan sanane paramin kahyasimizin derse ne diyecegiz ? bu isler kumar gibi ,insani ceker adam konsol hastasi oyun da olmasa parasida olmasa ,buzdalabinda yiyecek ekmegi yok elden yalvar yakar borc alip ps5 aliyor , artik yorumu sizlere birakiyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ike (Reznawn ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtıldı tarihten bugüne bende hiç heycan yaratmayan tek ps konsolu ps5’tir tipi tip değilki ondan herhalde. Umarım slim felan erkenden çıkar yoksa bu nesli atlıyacağım.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yürüyen Hoparlör 54 dk. ( Mesaj Silindi ) Ike
    Aynen, büyük bir mermer parçası gibi Ps5.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MA11 (MAMAMAMA MAMAMAMA) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madem stok sıkıntısı yaşanacaktı neden konsolu erkenden çıkarıp milleti karamsar ediyorsunuz. Elinde sağlam stok oluştuğunda çıkarır insan. Bu stokculugun,karaborsanın sebebi benim gözümde SONY'dir.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    konsoldede 2 sa. ( Mesaj Silindi ) MA11
    SONY DE biliyordu stok SIKINTISI olacagini lakin burda hedef baska yani amac reklam sony yetistiremiyor diye reklam edilmesi , kacan kovalanir ,insanlar reklami olani cok satilani almak ister
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    b0Ni (Barış ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    2022'ye kadar diyelim biz ona.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YaKuBuX (Metin Yakubu) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel haber.Ben de yılın ortasından sonra alamayacak olmamı sıkıntı ederim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ceo-tr (Ceo Tr) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç sorun değil. Zaten alamıyoruz. PS 3 ile devam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. Telegram diğer uygulamalardan sohbetleri aktarabilecek 59 dk. iPhone kullanıcı sayısı ilk kez 1 milyarı geçti 1 sa. Instagram, masaüstünde Hikayeler için yeni görünümünü sunmaya başladı 1 sa. Antalya'da çekilen Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni filminin setinden video paylaşıldı 2 sa. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı 2 sa. Game of Thrones'un animasyon dizisi geliyor 3 sa. Getir uygulaması şimdi Londra’da 3 sa. İnternet kullanıcısı sayısı rekor seviyeye ulaştı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek Sonraki Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor 5 sa. Tesla, 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında olan Model S Plaid+ versiyonunu duyurdu 5 sa. Raja Koduri Xe-HPC GPGPU’sunu paylaştı 6 sa. Bridgerton rekor kırarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu 7 sa. Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak 7 sa. Apple imkansızı başardı: Tam 111 milyar dolar gelir 8 sa. Wonder Woman 1984, HBO Max'in abone sayısını ikiye katladı 15 sa. Pilotsuz helikopter havalandı 16 sa. Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi 16 sa. The Blacklist dizisinin 9. sezonu onaylandı 17 sa. Google çalışanları küresel çapta Alpha Global sendika ittifakını kurdular 17 sa. Huawei Mate ve P markalarının satışı iddiasına firmadan açıklama geldi 18 sa. Birçok gizemli olayın yaşandığı Netflix'in Cecil Hotel belgeselinden fragman yayınlandı 18 sa. Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı 19 sa. İtopya Beylikdüzü mağazasını gezdik, malum soruyu sorduk! 19 sa. Nisan ayına kadar Xbox Series X stokları kısıtlı olacak 19 sa. Hava kirliği görme kaybına yol açıyor 20 sa. Netflix'ten Tomb Raider animesi geliyor 20 sa. The Last of Us ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı HBO ile 3 yıllık anlaşma imzaladı 21 sa. Apple AirTags çıkmadan aksesuarları piyasaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız