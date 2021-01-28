PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek

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Sony'nin yeni nesil için ürettiği PlayStation 5, iki ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Ön siparişe açıldığından bu yana da konsol zaman zaman siparişe açılıyor ve açıldığı gibi saniyeler içerisinde bitiyor. Ülkemizde de dahil olmak üzere tüm dünyada bu şekilde ne yazık ki.

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Bu yıl içerisinde stokların artacağını düşünüyorduk ancak pek de beklediğimiz gibi olmayacak. PlayStation 5'in CPU ve GPU'sunu üreten şirket AMD, geçtiğimiz gün finansal sonuçlarını paylaştığı bir kazanç çağrısı gerçekleştirdi. Burada en dikkat çeken kısım ise PlayStation 5 hakkında söylenenler oldu.

AMD'nin başkanı ve CEO'su Lisa Su, 4. çeyrekte güçlü bir gelir artışı yaşadıklarını söylerken, toplam talebin planlarını aştığını söyledi ve bu yüzden 2021'in ilk yarısında PlayStation 5'teki stok sıkıntısının devam edeceğini söyledi. Hatta bu durum PC ve Xbox Series'i de etkileyecek.

Ancak kendisi 2021'in ikinci yarısında çip konusunda ek kapasite olacağını ve üretimin artacağını dile getirdi. Yani 2021'in ikinci yarısında bu ürünlere ulaşmak daha rahat olacak.

https://www.ign.com/articles/amd-expects-ps5-xbox-and-pc-chip-shortages-through-first-half-of-2021

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