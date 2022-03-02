Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 5'in Türkiye fiyatına beklenen zam geldi: PS5 12.000 TL

    Dövizin hızlı yükselişinin ardından bildiğiniz gibi birçok ürüne zam gelmiş ancak PlayStation 5'e gelmemişti. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation 5'in Türkiye fiyatına zam geldi.
    17

    PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 12.000 TL oldu
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılın son aylarıdan bu yana dolar kuru bir hayli yükselmiş durumda. Bu yüzden de ne yazık ki birçok ürüne ciddi oranda zam geldi. Geçtiğimiz saatlerde de birkaç ayın ardından PlayStation 5'e zam geldi.

    PlayStation 5'in Yeni Fiyatı 11.999 TL

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 7.500 TL'den 12.000 TL'ye yükseltildi. Burada hemen bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Birçok insan fiyatların zaten internette 12.000 TL'nin üzerinde satıldığını, 7.500 TL'ye satılmadığını söylüyor. Ancak internette yapılan satışlar resmi satışlar değildi. Bir süredir PS5 resmi mağazalarda internetten değil, fiziksel mağazalardan satılıyordu.

    Fiziksel mağazalarda da fiyat 7.500 TL, iki kontrolcülü fiyat 8.400 TL'ydi. Yani aslında PlayStation 5'e gelen zam, yaklaşık 4 ay sonra geldi ve kurun en yüksek olduğu günlerde bile fiyat, eski fiyattı. Xbox Series X ise şu anda Vatan Bilgisayar'da 13.000 TL'ye satılıyor. Resmi bir açıklama yok ancak yakın zamanda PS5'in stoklarının yenilenmesi de bekleniyor diyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    MarionCobretti +142 Silent Guardian +118 Sarı Mucit +90 gowlet +89 frudi +88 monacomen +74 Android1907 +70 4S14N_HUNT3R +70 RS94 +65 ladro +64
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    102 Kişi Okuyor (10 Üye, 92 Misafir) 16 Masaüstü 86 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7830 kez okundu.
    42 kişi, toplam 48 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    PS 5, PlayStation ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri zam Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili106,6b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı320b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız