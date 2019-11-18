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    PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

    Sony'nin yaptığı yeni patent başvurusunda PlayStation 5 oyun kolunun ilk görüntüleri ortaya çıktı. PS5 kontrolcüsü beklendiği gibi dış görünüş anlamında pek bir yenilik içermiyor.
    4 gün
    17,7b
    4
    27
    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler
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    Sony'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ev konsolu PlayStation 5 detaylanmaya devam ediyor. Konsolun en merak edilen parçalarından birisi olan oyun kontrolcüsü de bugün ilk kez ortaya çıktı. İşte Sony'nin Japonya patent dairesine yaptığı başvurudan görüntüler: 

    PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler
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    Yeni kontrol cihazının genel hatları itibarıyla PlayStation 4 kolundan pek bir farkı olmadığı söylenebilir. Tetik tuşları ve analog stickler biraz modifiye edilmiş. Ayrıca ışık barının da kaldırıldığını görüyoruz. Son olarak şu anda kulaklık girişinin bulunduğu kısma bir USB-C portu yerleştirilmiş. 

    Yeni kontrolcünün dış görünüş anlamında DualShock 4'e benzeyeceğini aslında zaten biliyorduk. PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, daha önce yaptığı açıklamalarda bu yönde ifadeler kullanmıştı. Cerny, yeniliklerin kontrolcünün dışında değil içinde olacağını belirtmişti.

    PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

    Yeni oyun kolunun şu ana kadar onaylanan özellikleri arasında dokunsal geri bildirim isimli yeni bir titreşim teknolojisi ve uyarlanabilir tetikçiler yer alıyor.

    PS5 kontrolcü tasarımında dikkat çeken bir diğer nokta ise DualShock 4'ün çokça eleştirilen kısımlarından olan dokunmatik yüzeyin aynen yerini koruyor olması olmuş. Sony'nin büyük umutlarla tanıtımını yaptığı ancak oyun dünyasında pek de karşılık bulamayan dokunmatik yüzey, yeni kontrolcüde de önemli bir alanı kaplamaya devam edecek gibi görünüyor.

    PlayStation 5, 2020'nin Kasım-Aralık aylarında piyasaya sürülecek. Yani artık yalnızca bir yıl gibi kısa bir süre kaldı. Konsolun resmi tanıtımının da 2020'nin başlarında yapılması bekleniyor.



    https://www.videogameschronicle.com/news/ps5-controller-shown-in-patent-images/ Yorum Yaz
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    Morichannnn 4 gün en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +76
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    xfeyyaz 4 gün
    Birşey hanımın mükemmel değişimi vardı atsanıza
    Yanıtla +16
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    The.Milan 4 gün
    Işık barının kaldırılması iyi olmuş boşuna güç tüketiyordu
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    erkanberk 12 sa.
    Yeni tasarıma alışmak çoook zaman alacak!
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    DH Misafiri 2 gün
    Bu sefer mikrofon girişini ayrı yapmışlar iyi olmuş
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    huseyincarnege 2 gün
    çohta bişey dehişmemiş
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    FlyingUnderpants 3 gün
    xbox gibi sol tarafta tuşlar ile stickin yeri değişmeliydi
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Wol4onak 8 sa. FlyingUnderpants
    Bencede. Ilk basta sevmemistim ama simdi alistim. Analogun solda olmasi daha ulasilabilir ve dogal. Diger turlu arkadaki tuslara uzak kaliniyor
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    Wight Lord 3 gün
    Bence güzel olmuş çok değişmemesi gayet iyi, pil ömrü için ışık barı kalkması iyi olmuş. Yeni titreşim özelliği için az büyütmüşler.
    Yanıtla +1
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    Büyük İskender 3 gün
    O değilde, Ps5'te Ps4 kontrolcüsünü kullanabilir miyiz acaba?
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    ByTheEfsane_ 3 gün
    Dualshock 1, 2 ve 3 birbirlerinin karbon kopyasıydı, 4 ve 5'in de aynı olmaması için bir sebep yok halihazırda DS4 zaten kaliteli. Malzeme kalitesi ve kullanım kolaylığı artarsa yeter. Ek olarak gördüğüm kadarıyla Xbox kontrolcülerine benzeme çabası var boyut ve şekil anlamında.
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    SEO19 3 gün
    kolu daha geniş yapabilir
    ve dokunmatik alanı daha rahatca ön tarafa alına bilinir.
    bu şekilde dokunmatik pad ; sağ elini kullanan birinin,
    sağ el işaret parmağını daha rahat kullana bileceği
    bir düzeneğe çevrile bilinirdi. !
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    Rachsuchtig 4 gün
    Bence dokunmatik yüzeydeki ışık bari duruyor. Büyük ışık bari kalktı.
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    HanAykun 4 gün ajapai
    Ne demek. 👍
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