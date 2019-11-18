PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

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Sony'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ev konsolu PlayStation 5 detaylanmaya devam ediyor. Konsolun en merak edilen parçalarından birisi olan oyun kontrolcüsü de bugün ilk kez ortaya çıktı. İşte Sony'nin Japonya patent dairesine yaptığı başvurudan görüntüler:

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Yeni kontrol cihazının genel hatları itibarıyla PlayStation 4 kolundan pek bir farkı olmadığı söylenebilir. Tetik tuşları ve analog stickler biraz modifiye edilmiş. Ayrıca ışık barının da kaldırıldığını görüyoruz. Son olarak şu anda kulaklık girişinin bulunduğu kısma bir USB-C portu yerleştirilmiş.

Yeni kontrolcünün dış görünüş anlamında DualShock 4'e benzeyeceğini aslında zaten biliyorduk. PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, daha önce yaptığı açıklamalarda bu yönde ifadeler kullanmıştı. Cerny, yeniliklerin kontrolcünün dışında değil içinde olacağını belirtmişti.

Yeni oyun kolunun şu ana kadar onaylanan özellikleri arasında dokunsal geri bildirim isimli yeni bir titreşim teknolojisi ve uyarlanabilir tetikçiler yer alıyor.

PS5 kontrolcü tasarımında dikkat çeken bir diğer nokta ise DualShock 4'ün çokça eleştirilen kısımlarından olan dokunmatik yüzeyin aynen yerini koruyor olması olmuş. Sony'nin büyük umutlarla tanıtımını yaptığı ancak oyun dünyasında pek de karşılık bulamayan dokunmatik yüzey, yeni kontrolcüde de önemli bir alanı kaplamaya devam edecek gibi görünüyor.

PlayStation 5, 2020'nin Kasım-Aralık aylarında piyasaya sürülecek. Yani artık yalnızca bir yıl gibi kısa bir süre kaldı. Konsolun resmi tanıtımının da 2020'nin başlarında yapılması bekleniyor.

https://www.videogameschronicle.com/news/ps5-controller-shown-in-patent-images/