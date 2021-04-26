PlayStation 5 özel oyunu Godfall, PlayStation 4'e geliyor

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Yayıncılığını Gearbox Publishing'in yaptığı, geliştiricliğini ise Counterplay Games'in yaptığı co-op olarak oynanabilen aksiyon macera oyunu Godfall, geçtiğimiz yıl PlayStation 5'in çıkışı ile birlikte Epic Games üzerinden PC'ye ve konsol tarafında özel olarak PlayStation 5'e gelmişti.

Ayrıca Bkz. "PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor"

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PlayStation için özel anlaşması bulunan ve konsolda PlayStation 5'e özel olan Godfall'un geçtiğimiz günlerde Avrupa'da PlayStation 4 için derecelendirildiği fark edildi. Henüz resmi bir duyuru yok ancak oyunun büyük bir ihtimalle PlayStation 4'e geleceğini söyleyebiliriz.

Godfall, Kasım 2020'de çıkışını yapmıştı ve ne yazık ki pek sevilen bir oyun olmamıştı. Godfall PlayStation 5 için duyurulan ilk oyunlardan biriydi. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Aperion yok olmanın eşiğinde. Siz, kullanıcılarını yakın dövüşün durdurulamaz ustaları hâline getiren efsanevi Valor zırh setlerini kuşanabilen ilahi güçteki savaşçılar olan Valoria şövalyelerinin sonuncususunuz. Element diyarlarına tırmanırken düşmanlarınızı parçalayın ve zirvede sizi bekleyen çılgın tanrı Macros'a meydan okuyun. Looter-slasher türünün ilk örneği olan bu yakın dövüş aksiyonlu rol yapma oyunu Godfall'da yükselin.

Su Diyarı'nın yer üstü resiflerinden Toprak Diyarı'nın yeraltı kızıl ormanlarına kadar egzotik diyarlarda maceraya atılın

Her biri eşsiz oynanış tarzlarına sahip beş silah sınıfında ve uzun kılıç, gönderli silah, savaş baltası, büyük kılıç ve çifte bıçak çeşitlerinde ustalaşın

Seviye atlayıp yeni yetenekler öğrenin ve savaş alanında yıkıcı etkilere sahip efsanevi silahlar ortaya çıkarın

Burçlardan esinlenmiş, siz ve Macros arasındaki her bir düşmanı parçalamanız için sizi güçlendirecek zırh takımları olan 12 Valor zırhının kilidini açın

İmtihan Kulesi'nde becerilerinizi sınayın ve en çetin düşmanlara meydan okuyarak en üst aşamadaki ganimetleri kazanın

Tek başınıza veya üç oyunculu, çevrimiçi, iş birliğine dayalı PvE oyunda arkadaşlarınızla birlikte savaşın

https://www.gematsu.com/2021/04/godfall-rated-for-ps4-in-europe

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