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    PlayStation 5 özel oyunu Godfall, PlayStation 4'e geliyor

    PlayStation 5'in çıkış oyunu olan ve ayrıca Epic Games üzerinden PC için de yayınlanan aksiyon macera oyunu Godfall, PlayStation 4'e geliyor gibi gözüküyor.
    26 Nisan 2021, 17:30 (10 sa.)
    871
    2
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation 5 özel oyunu Godfall, PlayStation 4'e geliyor
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    Yayıncılığını Gearbox Publishing'in yaptığı, geliştiricliğini ise Counterplay Games'in yaptığı co-op olarak oynanabilen aksiyon macera oyunu Godfall, geçtiğimiz yıl PlayStation 5'in çıkışı ile birlikte Epic Games üzerinden PC'ye ve konsol tarafında özel olarak PlayStation 5'e gelmişti.

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    PlayStation için özel anlaşması bulunan ve konsolda PlayStation 5'e özel olan Godfall'un geçtiğimiz günlerde Avrupa'da PlayStation 4 için derecelendirildiği fark edildi. Henüz resmi bir duyuru yok ancak oyunun büyük bir ihtimalle PlayStation 4'e geleceğini söyleyebiliriz.

    Godfall, Kasım 2020'de çıkışını yapmıştı ve ne yazık ki pek sevilen bir oyun olmamıştı. Godfall PlayStation 5 için duyurulan ilk oyunlardan biriydi. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Aperion yok olmanın eşiğinde. Siz, kullanıcılarını yakın dövüşün durdurulamaz ustaları hâline getiren efsanevi Valor zırh setlerini kuşanabilen ilahi güçteki savaşçılar olan Valoria şövalyelerinin sonuncususunuz. Element diyarlarına tırmanırken düşmanlarınızı parçalayın ve zirvede sizi bekleyen çılgın tanrı Macros'a meydan okuyun. Looter-slasher türünün ilk örneği olan bu yakın dövüş aksiyonlu rol yapma oyunu Godfall'da yükselin.

    • Su Diyarı'nın yer üstü resiflerinden Toprak Diyarı'nın yeraltı kızıl ormanlarına kadar egzotik diyarlarda maceraya atılın
    • Her biri eşsiz oynanış tarzlarına sahip beş silah sınıfında ve uzun kılıç, gönderli silah, savaş baltası, büyük kılıç ve çifte bıçak çeşitlerinde ustalaşın
    • Seviye atlayıp yeni yetenekler öğrenin ve savaş alanında yıkıcı etkilere sahip efsanevi silahlar ortaya çıkarın
    • Burçlardan esinlenmiş, siz ve Macros arasındaki her bir düşmanı parçalamanız için sizi güçlendirecek zırh takımları olan 12 Valor zırhının kilidini açın
    • İmtihan Kulesi'nde becerilerinizi sınayın ve en çetin düşmanlara meydan okuyarak en üst aşamadaki ganimetleri kazanın
    • Tek başınıza veya üç oyunculu, çevrimiçi, iş birliğine dayalı PvE oyunda arkadaşlarınızla birlikte savaşın


    https://www.gematsu.com/2021/04/godfall-rated-for-ps4-in-europe
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    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    B bulduren (Süleyman Konur) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kötü bir oyun olması yüzünden istenilen satışı yapamadı bir eski nesle getiriyorlar mecburen.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ßLacKLioN (Yağız Karaaslan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ooo çok güzeell bir haber bu ya valla oyun benim hoşuma gitti diyebilirim izlediğim kadarıyla . İnşallah demons souls da gelir. Eyyy playstation sony duy bizi lütfen :D
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    volcy123 (Your soul is mine...) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eski jenerasyona getirmenin yanında fiyatı dusurseler daha çok satarlardi.

    Ayrıca oyun neden exc olarak lanse ediliyor? PC ve PS5 için aynı anda yayınlanmadı mı?
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    napolyon94 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sene bitmeden ps plus oyunu plur
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    TheMuyu (Murat Y.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş beleş bir oyun
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    Dark-Samurai (RYU HAYABUSA CLAN) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    1-2 ay once ana konusunda yazmistim bu oyunu ps5 ve pc de heba etmeyin cikarin ps4e diye. Mesaj yerine ulasmis.
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    C cand. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    O zaman özel olmuyor artık
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    B bulduren (Süleyman Konur) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kötü bir oyun olması yüzünden istenilen satışı yapamadı bir eski nesle getiriyorlar mecburen.
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    encuni (mesut karas) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    içimden bı ses bu ay ada önümüzdeki ay ps plus a gelcek dıyor
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