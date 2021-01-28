Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı

Tam Boyutta Gör

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz"

Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun bağımsız aksiyon türündeki Dandara: Trials of Fear Edition. Oyunun değeri 25 TL. Şu andan itibaren; 4 Şubat 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Epic Games'ten ücretsiz olarak Star Wars Battlefront 2 alan kullanıcı sayısı belli oldu

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise For The King. Onu da 4 Şubat 19.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Tuz dünyası çökmenin eşiğinde. Bir zamanlar özgür ruhlar olan halkı, şimdi baskı altında ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Fakat her şey bitmiş değil, bu korku atmosferinden umut ışığı bir kahraman yükseliyor. Adı Dandara.

Zeminler, duvarlar ve tavanlar arasında zıplarken yer çekimine meydan oku. Tuz dünyasının ve onun birbirinden farklı karakterlerinin saklı gizemlerini ve karanlık sırlarını keşfet. Dandara'yı baskıcı düşmanlara karşı dövüşme ve hayatta kalma konusunda güçlendir.

Yönünü kaybetmiş bu dünyaya özgürlük ve denge getirmek için Dandara'yı uyandır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.