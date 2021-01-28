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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu indirmeye sunuldu. 25 TL değerindeki bağımsız aksiyon oyunu Dandara: Trials of Fear Edition'ı hemen şimdi indirebilirsiniz.
    2 sa.
    2,2b
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    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı
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    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun bağımsız aksiyon türündeki Dandara: Trials of Fear Edition. Oyunun değeri 25 TL. Şu andan itibaren; 4 Şubat 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

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    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise For The King. Onu da 4 Şubat 19.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Tuz dünyası çökmenin eşiğinde. Bir zamanlar özgür ruhlar olan halkı, şimdi baskı altında ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Fakat her şey bitmiş değil, bu korku atmosferinden umut ışığı bir kahraman yükseliyor. Adı Dandara.

    Zeminler, duvarlar ve tavanlar arasında zıplarken yer çekimine meydan oku. Tuz dünyasının ve onun birbirinden farklı karakterlerinin saklı gizemlerini ve karanlık sırlarını keşfet. Dandara'yı baskıcı düşmanlara karşı dövüşme ve hayatta kalma konusunda güçlendir.

    Yönünü kaybetmiş bu dünyaya özgürlük ve denge getirmek için Dandara'yı uyandır.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    5 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    For the Kingdom güzel gözüküyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    XanthiN (Ozan ) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Sen oyun oynar mıydın abi? For The King sıra tabanlı savaş / strateji sevenler için güzel oyundur.
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    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dandara Dandara Pusuda.
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    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dandara mı dandirik
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Optimizasyon olduğunu sanmıyorum, daha çok nvidia driver sorunu gibi geldi bana. Optimizasyonda sıkıntı olsa Nvidia GeForce GT 220 yazmaz min sistem gereksinimlerinde. Amd'nin adı çıkmış ama asıl nvidia'da epey driver sorunları var.
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    S SPeaky 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Optimizasyon sorunu mevcut, RTX 3080 ile 4K ayarda 40 fps alabiliyorum.
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