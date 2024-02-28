PS5 Pro'nun AI yükseltme teknolojisi detaylanıyor: GPU tabanlı olacak

Bildiğiniz gibi Sony, bir süredir Playstation 5 Pro haberleri ile gündemde. Hatta bir süredir yeni konsolun DLSS benzeri yükseltme teknolojisi sayesinde 4K 120 FPS cihazı olarak pazarlanacağı söyleniyordu. Ancak son raporlara göre bu pek de mümkün görünmüyor. PS5 Pro'nun AI yükseltme teknolojisi, GPU tabanlı olacak.
Playstation 5 Pro'da NPU birimi yok
X/Twitter'da paylaştığı doğru sızıntılar ile tanınan Kepler, PS5 Pro'nun DLSS iddialarını yorumladı ve AI yükseltme teknolojisinin GPU üzerinde çalışacağını söyledi. Bu doğrultuda PS5 Pro'da kullanılacak AMD Viola APU'da herhangi bir NPU birimi yer almayacak. Dolayısıyla Kepler, yükseltme teknolojisinin gfx11 (RDNA3) WMMA desteği aracılığıyla sunulacağını vurguladı. Yani harici bir donanım içermeyecek.
Bu teknolojinin, PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işleminden farklı olacağını belirtmekte fayda var. Ayrıca son gelen bilgiler, birçok popüler stüdyonun PS5 Pro hakkında bilgilendirildiği yönünde. Kısaca Sony, konsolun nihai özelliklerini geliştiriciler ile paylaşmaya başladı. Ancak somut bir bilgi henüz ortaya çıkmış değil.
Son raporlara göre PlayStation 5 Pro'nun bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yenilenen sürüm, 4,0GHz CPU ve 2,7GHz GPU'ya sahip bir APU'dan güç alacak. Bu da 23,04 TFLOPS işlem gücüne işaret ediyor. Mevcut PS5'in ise, 10,30 TFLOPS işlem gücü, 3.5GHz CPU ve 2.23GHz GPU saat hızına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da Pro sürümü yüzde 123 daha hızlı yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.