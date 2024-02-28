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    PS5 Pro'nun AI yükseltme teknolojisi detaylanıyor: GPU tabanlı olacak

    Uzun süredir konuşulan Playstation 5 Pro hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Yenilenen konsolun, NPU yerine GPU tabanlı yükseltme sunacağı belirtiliyor. İşte detaylar...
    Playstation 5 Pro'nun AI yükseltme teknolojisi detaylanıyor! Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi Sony, bir süredir Playstation 5 Pro haberleri ile gündemde. Hatta bir süredir yeni konsolun DLSS benzeri yükseltme teknolojisi sayesinde 4K 120 FPS cihazı olarak pazarlanacağı söyleniyordu. Ancak son raporlara göre bu pek de mümkün görünmüyor. PS5 Pro'nun AI yükseltme teknolojisi, GPU tabanlı olacak.

    Playstation 5 Pro'da NPU birimi yok

    X/Twitter'da paylaştığı doğru sızıntılar ile tanınan Kepler, PS5 Pro'nun DLSS iddialarını yorumladı ve AI yükseltme teknolojisinin GPU üzerinde çalışacağını söyledi. Bu doğrultuda PS5 Pro'da kullanılacak AMD Viola APU'da herhangi bir NPU birimi yer almayacak. Dolayısıyla Kepler, yükseltme teknolojisinin gfx11 (RDNA3) WMMA desteği aracılığıyla sunulacağını vurguladı. Yani harici bir donanım içermeyecek.

    Bu teknolojinin, PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işleminden farklı olacağını belirtmekte fayda var. Ayrıca son gelen bilgiler, birçok popüler stüdyonun PS5 Pro hakkında bilgilendirildiği yönünde. Kısaca Sony, konsolun nihai özelliklerini geliştiriciler ile paylaşmaya başladı. Ancak somut bir bilgi henüz ortaya çıkmış değil. 

    Son raporlara göre PlayStation 5 Pro'nun bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yenilenen sürüm, 4,0GHz CPU ve 2,7GHz GPU'ya sahip bir APU'dan güç alacak. Bu da 23,04 TFLOPS işlem gücüne işaret ediyor. Mevcut PS5'in ise, 10,30 TFLOPS işlem gücü, 3.5GHz CPU ve 2.23GHz GPU saat hızına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da Pro sürümü yüzde 123 daha hızlı yapıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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