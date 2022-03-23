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    PlayStation 5 Pro'nun detayları ortaya çıktı: PS5'ten iki kat güçlü olacak

    Yeni bir rapora göre, güncellenmiş bir PlayStation 5 Pro oyun konsolu 2024 yılına kadar piyasaya sürülecek. Cihazın PS5'ten iki kat yüksek performansa sahip olacağı belirtiliyor.
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    PlayStation 5 Pro, PS5'ten iki kat güçlü olacak
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    Sony, önümüzdeki dönemde PlayStation 5 ailesini PS5 Pro ile güncellemeyi planlıyor. Yayınlanan yeni raporlara göre PS5 oyun konsolunun yeni yeni versiyonu PlayStation 5 Pro, 2023'ün sonlarında veya 2024'ün başlarında satışa çıkacak.

    PlayStation 5 Pro'nun AMD'nin yeni işlemcisini kullanması bekleniyor. TSMC tarafından 4nm veya 5nm fabrikasyon süreci ile üretileceği, GPU performansının 2 kat ve gerçek zamanlı ışın izleme performansının ise 2.5 kat artırılacağı belirtiliyor. Yeni işlemcinin RDNA 3 mimarisine dayalı AMD GPU'ları kullanıp kullanmayacağı hala belirsiz.

    PlayStation 5 Pro, PS5'ten iki kat güçlü olacak
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    PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak?

    PlayStation 5 Pro, 4K çözünürlükte ve daha yüksek kare hızlarında oyun oynamanıza izin verecek ve oyun grafikleri, devasa ekranlarda bile daha akıcı ve ayrıntılı görünecek. Nvidia DLSS ve AMD FSR gibi süper örnekleme teknolojilerinin de buna katkıda bulunacağı belirtilmiş. İlginç bir şekilde kaynağa göre Sony, konsolda FSR 2.0 kullanmayacak. Bunun yerine şirket, PlayStation 5 Pro'ya özel olacak kendi süper örnekleme varyantını tanıtacak.

    PlayStation 5 Pro'nun duyurusunun 2024 yılında yapılması bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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