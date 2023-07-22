İddia: Playstation 5 fiyatlarına indirim yapılacak

PS5 fiyatlarına ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa’da düzenleme geliyor
Güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak bilinen billbil-kun, Twitter üzerinden gizemli bir gönderi paylaştı. billbin-kun, direkt olarak belirtmese paylaşımın, Playstation 5 fiyatlarının Avrupa'da, ABD'de ve Birleşik Krallık'ta düşeceğini açıkladığı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz yıl enflasyona karşı Avrupa’da PS5 fiyatlarına zam yapan Sony, cihazları tekrar eski fiyatlarına getirerek Avrupalı oyuncuları oldukça mutlu edebilir. ABD ve İngiltere tarafında nasıl bir indirim yapılacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Sony, muhtemelen PS5 fiyatlarını düşürerek şu anki PS5 stoklarını bitirecek ve yeni nesil Playstation 5 veya PS5 Slim’e yer açacak. Sony’nin konu hakkında önümüzdeki aylarda açıklama yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)