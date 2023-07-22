İddia: Playstation 5 fiyatlarına indirim yapılacak

Tam Boyutta Gör 2020 yılında satışa çıkan Playstation 5, aradan geçen sürenin çoğunda bulunması zor bir ürün olarak anıldı ancak Sony’nin geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığı yatırımlar, cihazın çok daha ulaşılabilir hale gelmesini sağladı. Bu sayede daha da yüksek satış sayılarına ulaşan PS5, yakında daha da popüler bir hale gelebilir.

PS5 Pro 2024 yılında satışa çıkabilir 3 sa. önce eklendi

PS5 fiyatlarına ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa’da düzenleme geliyor

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak bilinen billbil-kun, Twitter üzerinden gizemli bir gönderi paylaştı. billbin-kun, direkt olarak belirtmese paylaşımın, Playstation 5 fiyatlarının Avrupa'da, ABD'de ve Birleşik Krallık'ta düşeceğini açıkladığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl enflasyona karşı Avrupa’da PS5 fiyatlarına zam yapan Sony, cihazları tekrar eski fiyatlarına getirerek Avrupalı oyuncuları oldukça mutlu edebilir. ABD ve İngiltere tarafında nasıl bir indirim yapılacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Sony, muhtemelen PS5 fiyatlarını düşürerek şu anki PS5 stoklarını bitirecek ve yeni nesil Playstation 5 veya PS5 Slim’e yer açacak. Sony’nin konu hakkında önümüzdeki aylarda açıklama yapması bekleniyor.

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