PS5 Slim’e disk sürücüsü eklemek için internet bağlantısı gerekiyor

PS5 Slim disk sürücüsü kurmak için internet bağlantısı gerekecek
PS5 Slim kutusunda ortaya çıkan bu detay şimdiden tartışmalara neden olsa da bağlantının tek seferlik bir gereksinim olacağı, oyuncuların sürücünün ilk kurulumundan sonra fiziksel oyunları çevrimdışı olarak oynamaya devam edeceği belirtiliyor.
Ancak sorun, Sony'nin kimlik doğrulama sunucularının ne kadar hayatta kalacağının belirsiz olması veya olası sunucu kesintileri nedeniyle endişe verici. Orijinal PS5'in disk sürücüsü versiyonunu kurmak için internet bağlantısı gerekmiyor ve bu sayede herkes istediği yerde ve istediği zaman fiziksel PS5 oyunlarını oynayabiliyor. En iyi deneyimi elde etmek için yamalar ve sistem aygıt yazılımı gerekebilir, ancak resmi PS5 desteği sona erdikten sonra bile çevrimdışı olarak oyunları oynamak yine de mümkün oluyor.
Öte yandan Sony’nin bu hamlesi anlaşılamaz değil, hatta mantıklı. Teorik olarak, müşterilere sürücüyü konsolun geri kalanına bağlayan donanıma doğrudan erişim vermek, korsanlığı veya özel ürün yazılımını mümkün kılabilecek modifiye edilmiş veya üçüncü taraf optik sürücülerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Sony bu olasılığın önüne geçmeye çalışıyor olabilir, ancak çevrimiçi kimlik doğrulama şirketin güvenliğinin kırılamaz olduğunu garanti etmiyor.
PS5 Slim, kasım ayında piyasaya çıkacak. Diskli versiyon orijinal PS5 ile aynı fiyattan yani 500 dolardan satışa sunulacak. Dijital modelin fiyatı ise 50 dolar artarak 450 dolar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.