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    Anlık Bildirim

    PS5 Slim’e disk sürücüsü eklemek için internet bağlantısı gerekiyor

    Sony, geçtiğimiz haftalarda yeni PS5 modeli olarak PS5 Slim’i duyurmuştu. Yakında satışa çıkacak cihaz için ayrıca bir disk sürücüsü satın alınabiliyor. Ancak ilginç bir gereklilik şartı var.
    PS5 Slim’e disk sürücüsü eklemek için internet bağlantısı gerekiy Tam Boyutta Gör
    Sony, birkaç hafta önce yeni PS5 modeli olarak PS5 Slim’i tanıtmıştı. Daha ince daha, daha hafif ve daha küçük olan yeni modele aynı zamanda isteğe bağlı olarak disk sürücüsü de takılabilecek. Bu disk sürücüsü ayrı olarak satılacakken kısa bir süre önce ilginç bir bilgi ortaya çıktı. PlayStation 5 Slim'in ambalajının fotoğrafları yakından incelendiğinde, isteğe bağlı disk sürücüsünün kurulumu için internet bağlantısı gerektirdiği görüldü.

    PS5 Slim disk sürücüsü kurmak için internet bağlantısı gerekecek

    PS5 Slim kutusunda ortaya çıkan bu detay şimdiden tartışmalara neden olsa da bağlantının tek seferlik bir gereksinim olacağı, oyuncuların sürücünün ilk kurulumundan sonra fiziksel oyunları çevrimdışı olarak oynamaya devam edeceği belirtiliyor.

    Ancak sorun, Sony'nin kimlik doğrulama sunucularının ne kadar hayatta kalacağının belirsiz olması veya olası sunucu kesintileri nedeniyle endişe verici. Orijinal PS5'in disk sürücüsü versiyonunu kurmak için internet bağlantısı gerekmiyor ve bu sayede herkes istediği yerde ve istediği zaman fiziksel PS5 oyunlarını oynayabiliyor. En iyi deneyimi elde etmek için yamalar ve sistem aygıt yazılımı gerekebilir, ancak resmi PS5 desteği sona erdikten sonra bile çevrimdışı olarak oyunları oynamak yine de mümkün oluyor.

    PS5 Slim’e disk sürücüsü eklemek için internet bağlantısı gerekiy Tam Boyutta Gör
    Ayrık optik sürücüler satmak, yalnızca dijital konsol sahiplerine fiziksel oyunlara erişmek için bir yol sağlıyor. Ayrıca, kullanıcıların tüm konsolu değiştirmeden veya onarım için göndermeden bozuk cihazları değiştirmelerine olanak tanıyor. Bununla birlikte, tek seferlik bağlantı gereksinimi başka bir potansiyel problem noktası ekliyor. Resimde görülen kutunun PS5 Slim Disk versiyonu olması, bu modelin de çevrimiçi kimlik doğrulama gerektirdiğini ve fiziksel oyunları kutudan çıkar çıkmaz çevrimdışı oynama özelliğini ortadan kaldırdığını gösteriyor.

    Öte yandan Sony’nin bu hamlesi anlaşılamaz değil, hatta mantıklı. Teorik olarak, müşterilere sürücüyü konsolun geri kalanına bağlayan donanıma doğrudan erişim vermek, korsanlığı veya özel ürün yazılımını mümkün kılabilecek modifiye edilmiş veya üçüncü taraf optik sürücülerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Sony bu olasılığın önüne geçmeye çalışıyor olabilir, ancak çevrimiçi kimlik doğrulama şirketin güvenliğinin kırılamaz olduğunu garanti etmiyor.

    PS5 Slim, kasım ayında piyasaya çıkacak. Diskli versiyon orijinal PS5 ile aynı fiyattan yani 500 dolardan satışa sunulacak. Dijital modelin fiyatı ise 50 dolar artarak 450 dolar olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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