PlayStation 5 üretimi yavaş ilerliyor; fiyat 'beklentilerin üzerinde' olabilir

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Sony'nin heyecanla beklenen konsolu PlayStation 5 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bloomberg'in bugünkü haberine göre Sony, PlayStation 5'in çıkış yılı üretim hacminde küçük bir kısıtlamaya gitmeyi planlıyor. Önümüzdeki yılın Mart ayına kadar 5-6 milyon adetlik bir üretim gerçekleştirileceği belirtilmiş. Karşılaştırma yapacak olursak, önceki nesilde aynı süreçte 7,5 milyon PlayStation 4 üretilmişti.

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Düşük üretim hacminin nedeni olarak PlayStation 5'in yüksek fiyat etiketi gösteriliyor. Bloomberg'e konuşan oyun geliştiricileri, yeni konsolun 499-549 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sunulmasını beklediklerini söylemiş. Sony, bu yüksek fiyat nedeniyle konsola olan talebin ilk süreçte biraz daha düşük olacağını tahmin ediyor, dolayısıyla üretim hacmi de orantılı olarak kısıtlanmış.

Zararına satılabilir

Diğer taraftan yine Bloomberg'e konuşan bir başka analist ise, PlayStation 5'in 450 dolarlık 'zararına fiyatla' satışa sunulabileceğini söylüyor. Xbox Series X ve PS5 arasında şu anda sıkı bir 'ilgi rekabetinin' olduğuna dikkat çeken analistler, iki firmanın da en azından ilk süreçte konsollarını zararına satmak zorunda kalabileceğini tahmin ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Macquarie Capital analisti Damian Thong,"PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının her ikisinin de, para kaybedecek olsalar dahi, 450 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunulabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sony, PlayStation 5'in seri üretimine Haziran ayında başlayacak. Konsolun tasarımının da önümüzdeki iki aylık süreçte ortaya çıkarılması bekleniyor. Seri üretim başladığında bildiğiniz gibi sızıntıları engellemek pek mümkün değil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/sony-is-said-to-plan-limited-playstation-5-output-in-first-year

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