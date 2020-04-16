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    PlayStation 5 üretimi yavaş ilerliyor; fiyat 'beklentilerin üzerinde' olabilir

    Sony, PlayStation 5 üretimini ilk süreçte biraz yavaş ilerletmeyi planlıyor. Bunun nedeni ise beklentilerin üzerinde olacağı tahmin edilen fiyat etiketi.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,1b
    20
    14
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 üretimi yavaş ilerliyor; fiyat 'beklentilerin üzerinde' olabilir
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    Sony'nin heyecanla beklenen konsolu PlayStation 5 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bloomberg'in bugünkü haberine göre Sony, PlayStation 5'in çıkış yılı üretim hacminde küçük bir kısıtlamaya gitmeyi planlıyor. Önümüzdeki yılın Mart ayına kadar 5-6 milyon adetlik bir üretim gerçekleştirileceği belirtilmiş. Karşılaştırma yapacak olursak, önceki nesilde aynı süreçte 7,5 milyon PlayStation 4 üretilmişti.

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    Düşük üretim hacminin nedeni olarak PlayStation 5'in yüksek fiyat etiketi gösteriliyor. Bloomberg'e konuşan oyun geliştiricileri, yeni konsolun 499-549 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sunulmasını beklediklerini söylemiş. Sony, bu yüksek fiyat nedeniyle konsola olan talebin ilk süreçte biraz daha düşük olacağını tahmin ediyor, dolayısıyla üretim hacmi de orantılı olarak kısıtlanmış.

    Zararına satılabilir

    Diğer taraftan yine Bloomberg'e konuşan bir başka analist ise, PlayStation 5'in 450 dolarlık 'zararına fiyatla' satışa sunulabileceğini söylüyor. Xbox Series X ve PS5 arasında şu anda sıkı bir 'ilgi rekabetinin' olduğuna dikkat çeken analistler, iki firmanın da en azından ilk süreçte konsollarını zararına satmak zorunda kalabileceğini tahmin ediyor.

    Konuyla ilgili konuşan Macquarie Capital analisti Damian Thong,"PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının her ikisinin de, para kaybedecek olsalar dahi, 450 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunulabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

    Sony, PlayStation 5'in seri üretimine Haziran ayında başlayacak. Konsolun tasarımının da önümüzdeki iki aylık süreçte ortaya çıkarılması bekleniyor. Seri üretim başladığında bildiğiniz gibi sızıntıları engellemek pek mümkün değil.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/sony-is-said-to-plan-limited-playstation-5-output-in-first-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 6 dk. yeni yorumcu
    XBOX devri yaklaşıyor...
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    NaciAydinlar 33 dk. yeni yorumcu
    Zaten yüksek olucaktı bahane bunlar
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    keremec (Kerem Safa ) 41 dk.
    Microsoft geride kaldığı bu nesilde her Windows 10'lu oyun bilgisayarını bir Xbox'a dönüştürerek çok akıllıca bir hamle yaptı.
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    snotty1 1 sa.
    Az üretilmesi ticari bir hamle olabilir. Hepsi satılacak tedarik sıkıntısı yaşanacak biz bu kadar satılmasını beklemiyorduk diyecekler
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Türkiye'de 10.000TL civarı geleceği konuşuluyordu. İşte 9.900, 9.500 falan olabilir. Ama öyle 5.000 ler değil yani.
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 sa.
    Cep telefonlarının 30.000 TL'lerden satıldığı canım ülkemde bu fiyatları görmeye alıştık ne kadar acıklı olsa da böyle bu maalesef...
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 sa. GwynBleidd48
    O değil dual sense kontroller için bile 700 - 750 TL gibi bir fiyattan bahsediliyor, özel sürümleriye 1000 TL'yi bulur fiyatlar. Şu fiyatlara bak Allah yardımcımız olsun...
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 sa.
    Bu virüs yüzünden dolar böyle giderse 7 TL'yi göreceğiz büyük ihtimal.500 dolardan gelse, 500 x 7= 3500 TL buna ilk çıktığındaki yüksek bayii karını, taşıma maliyetini, ÖTV felan ekle arkadaşın yazdığı gibi en az 5000 TL maalesef...
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    CWaRRioR 1 sa. SakuraiTomoki
    7 olsa bence yine iyi. PS5'in satışa çıkmasına aylar var. Kur gidişatına bakınca 7'den çok daha fazlasını göreceğiz gibi duruyor.
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    Dr.Danger 2 sa.
    4999 tl den aşşağı beklemeyin abiler dolar olmuş7 tl
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    TheStarBox (uğurcan ) 3 sa.
    Kusura bakmasınlar da hem daha zayıf donanım ile konsol üretecekler hem de daha pahalı ya mı satacaklar. Böyle bir ihtimal yok. Microsoft un açıkladığı fiyatın hemen altında çok yakın bir fiyattan çıkacaktır. Yoksa rekabetçi olamaz. Çünkü dünya genelinde bu cihazların büyük miktarını insanların ebeveyn leri satın alıyor ve en uygunu hangisiyse gidip onu alırlar. Fiyat bence en önemli kıstas.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 3 sa. TheStarBox
    Yani donanımla alakası yok ama bencede aralarında 5, 10 dolar oynar en fazla.
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    1078 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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