Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan büyük PlayStation 5 güncellemesinin ardından yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 18:30 (4 sa.)
    586
    6
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışının ardından güncellemeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen büyük sistem güncellemesinin ardından şimdi de küçük bir güncelleme daha geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation sahipleri için yeni bir abonelik servisi geliyor gibi duruyor: PlayStation Plus Video Pass

    Ayrıca Bkz. "Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor"

    Versiyon 21.01-03.10.00.03-00 isimli bu güncelleme geçtiğimiz güncelleme gibi büyük değil. Güncelleme notlarında yalnızca "Bu sistem yazılımı güncellemesi sistem performansını iyileştiriyor." yazıyor. Yani klasik bir PlayStation güncellemesi olduğunu söyleyebiliriz. Güncellemenin boyutu ise yaklaşık 1GB.

    Geçtiğimiz güncelleme oyunlarınızın dosyalarınızı USB'ye aktarmanıza olanak sağlıyordu. Önümüzüdeki birkaç hafta boyunca başka bir büyük güncelleme gelmesi beklenmiyor.

    PlayStation 5'in son güncellemesi versiyon 21.01-03.10.00.03-00 şu anda indirilebilir durumda. Daha önce yayınlanan büyük güncellemenin detaylarını burada bulabilirsiniz.



    https://www.vg247.com/2021/04/27/ps5-firmware-update-april-21-01-03-10-00-03-00/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Az önce yaptım heyecanlandım ssd slotu açılıyor zannettim, tırt bir güncellemeymiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir 50 dk. Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı 1 sa. DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı 1 sa. Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor 2 sa. Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı 2 sa. Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı 3 sa. Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator 3 sa. UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu 4 sa. Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver 4 sa. Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı Sonraki Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir 5 sa. Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir 6 sa. Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi 6 sa. Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi 6 sa. Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti 7 sa. 44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı 7 sa. ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı 7 sa. Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek 8 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı 8 sa. Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı 8 sa. macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler 9 sa. Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi 9 sa. Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde 9 sa. Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu 9 sa. DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi 10 sa. Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası 10 sa. Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı 11 sa. Xiaomi, 200 megapiksel kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 11 sa. Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor 12 sa. Motorola, uygun fiyat etiketi ile Moto G20'yi piyasaya sürdü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız