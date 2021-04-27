PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışının ardından güncellemeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen büyük sistem güncellemesinin ardından şimdi de küçük bir güncelleme daha geldi.

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Versiyon 21.01-03.10.00.03-00 isimli bu güncelleme geçtiğimiz güncelleme gibi büyük değil. Güncelleme notlarında yalnızca "Bu sistem yazılımı güncellemesi sistem performansını iyileştiriyor." yazıyor. Yani klasik bir PlayStation güncellemesi olduğunu söyleyebiliriz. Güncellemenin boyutu ise yaklaşık 1GB.

Geçtiğimiz güncelleme oyunlarınızın dosyalarınızı USB'ye aktarmanıza olanak sağlıyordu. Önümüzüdeki birkaç hafta boyunca başka bir büyük güncelleme gelmesi beklenmiyor.

PlayStation 5'in son güncellemesi versiyon 21.01-03.10.00.03-00 şu anda indirilebilir durumda. Daha önce yayınlanan büyük güncellemenin detaylarını burada bulabilirsiniz.

https://www.vg247.com/2021/04/27/ps5-firmware-update-april-21-01-03-10-00-03-00/

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