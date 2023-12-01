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    PlayStation 6 ile ilgili yeni dedikodular: Gelişmiş yapay zeka, yol izleme...

    PlayStation 6'nın çıkışına daha uzun süre olsa da görünüşe göre Sony, konsol oyunculuğunu değiştirecek bazı şeyler üzerinde çalışıyor. İşte PS6 ile ilgili yeni dedikodular.
    PlayStation 6 ile ilgili yeni dedikodular Tam Boyutta Gör
    PlayStation 6'nın çıkışına daha uzun süre olsa da görünüşe göre Sony, konsol oyunculuğunu değiştirecek bazı şeyler üzerinde çalışıyor. Youtube'daki RedGamingTech  kanalı yeni konsol ile ilgili ilginç bazı bilgiler paylaştı.

    PlayStation 6'nın işlemcisi ve GPU'su henüz belli değil. Sony'nin yeni nesil konsolunu geliştirme aşamasında Microsoft'dan geride olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla yeni XBox daha önce piyasaya sürülebilir.

    Çiplet tasarımı düşünülüyor

    Farklı kaynaklarda edinilen bilgiye göre Sony çiplet tasarımını kullanmayı düşünüyor. Çiplet tasarımı AMD'nin halihazırda bazı işlemcilerinde kullandığı bir teknoloji. Japon firma aynı zamanda işlemcide büyük bir önbellek kullanmayı planlıyor. Bu sayede GDDR7 belleğin gecikme problemine karşı geliştiricilere CPU ve GPU yükleri konusunda yardımcı olması düşünülüyor.

    Yapay zeka ve ışın izleme geliştirmeleri sunacak

    Sony, yeni konsolunda yapay zeka ve ışın izleme konularında geliştirmeler sunacak. Özellikle üretken yapay zeka konusuna odaklanan firma, tek oyunculu oyunlarda bile daha etkileşimli ve sürükleyici deneyim yaratarak çığır açmayı hedefliyor.

    Firma aynı zamanda ışın izleme yeniden üretme teknolojisi üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla ışın izleme konusunda da büyük gelişmeler bizi bekliyor. Aynı zamada PS6 oyunlarının yol izleme (path tracing) teknolojisini de yaygın biçimde kullanacağı ifade ediliyor.

    RedGamingTech aynı zamanda Playstation 5 Pro'dan da söz ediyor. Playstation 5'in duyurulmasından önce araştırma geliştirme çalışmalarının tamamlandığını söylüyor. Büyük bir donanım problemi veya Jim Ryan'ın Mart 2024'de şirketten ayrılmasından sonra yeni başkanın konsolun çıkışını engelleyebileceğini ifade ediyor

    PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesine daha çok zaman var. Dedikodulara göre 2027-2028 yılları hedef olarak belirlenmiş durumda. Yeni konsolla ilgili bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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