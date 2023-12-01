PlayStation 6 ile ilgili yeni dedikodular: Gelişmiş yapay zeka, yol izleme...

Tam Boyutta Gör PlayStation 6'nın çıkışına daha uzun süre olsa da görünüşe göre Sony, konsol oyunculuğunu değiştirecek bazı şeyler üzerinde çalışıyor. Youtube'daki RedGamingTech kanalı yeni konsol ile ilgili ilginç bazı bilgiler paylaştı.

PlayStation 6'nın işlemcisi ve GPU'su henüz belli değil. Sony'nin yeni nesil konsolunu geliştirme aşamasında Microsoft'dan geride olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla yeni XBox daha önce piyasaya sürülebilir.

Çiplet tasarımı düşünülüyor

Farklı kaynaklarda edinilen bilgiye göre Sony çiplet tasarımını kullanmayı düşünüyor. Çiplet tasarımı AMD'nin halihazırda bazı işlemcilerinde kullandığı bir teknoloji. Japon firma aynı zamanda işlemcide büyük bir önbellek kullanmayı planlıyor. Bu sayede GDDR7 belleğin gecikme problemine karşı geliştiricilere CPU ve GPU yükleri konusunda yardımcı olması düşünülüyor.

Yapay zeka ve ışın izleme geliştirmeleri sunacak

Sony, yeni konsolunda yapay zeka ve ışın izleme konularında geliştirmeler sunacak. Özellikle üretken yapay zeka konusuna odaklanan firma, tek oyunculu oyunlarda bile daha etkileşimli ve sürükleyici deneyim yaratarak çığır açmayı hedefliyor.

Firma aynı zamanda ışın izleme yeniden üretme teknolojisi üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla ışın izleme konusunda da büyük gelişmeler bizi bekliyor. Aynı zamada PS6 oyunlarının yol izleme (path tracing) teknolojisini de yaygın biçimde kullanacağı ifade ediliyor.

Sony PS5 Pro özellikleri ortaya çıktı: Büyük yükseltme geliyor 3 ay önce eklendi

RedGamingTech aynı zamanda Playstation 5 Pro'dan da söz ediyor. Playstation 5'in duyurulmasından önce araştırma geliştirme çalışmalarının tamamlandığını söylüyor. Büyük bir donanım problemi veya Jim Ryan'ın Mart 2024'de şirketten ayrılmasından sonra yeni başkanın konsolun çıkışını engelleyebileceğini ifade ediyor

PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesine daha çok zaman var. Dedikodulara göre 2027-2028 yılları hedef olarak belirlenmiş durumda. Yeni konsolla ilgili bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

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