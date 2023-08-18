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    Sony PlayStation 5 Pro özellikleri ortaya çıktı: Büyük yükseltme geliyor

    Uzunca bir süredir süregelen Sony PlayStation 5 Pro söylentileri güçlü zeminlere oturmaya başlıyor. Son gelen Sony PS5 Pro bilgileri, konsolun büyük bir donanım yükseltmesiyle geleceğini gösteriyor.
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    Sony PS5 Pro özellikleri ortaya çıktı: Büyük yükseltme geliyor Tam Boyutta Gör

    Sony'nin PlayStation 5 için orta dönem donanım yenilemesi olarak hizmet edecek yeni bir konsol üzerinde çalıştığı söyleniyor. Söylentiler bir PS5 Pro ve PS5 Slim modelinin geliştirildiğini ima ediyordu ve şimdi yeni bir sızıntı Pro modeliyle ilgili ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor.

    Sony PS5 Pro özellikleri

    Yakın tarihli bir haberimizde, PlayStation 5 Slim'in tasarımını gösteren yeni bir sızdırılmış videoya yer vermiştik. Biraz daha kompakt olan ve tasarımsal revizyondan geçen PS5 Slim’in ardından şimdi de PS5 Pro hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Birkaç hafta önce oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Playstation 5 Pro’nun daha gelişmiş ışın izleme ve 8K performans moduna sahip olacağını söylemişti. Şimdi RedGamingTech tarafından paylaşılan yeni raporlar da bu söylemleri destekler nitelikte.

    Aktarılanlara göre PlayStation 5 Pro, donanım açısından kayda değer bir yükseltme ile gelecek. Rapora göre PS5 Pro, 3.6GHz CPU ve 2.7GHz GPU'ya sahip bir APU'ya ev sahipliği yapacak. Buna karşılık, mevcut PS5'in CPU'su 3.5GHz, GPU’su ise 2.23GHz saat hızına sahip. RedGamingTech, PS5 Pro'nun kabaca 23.04 TFLOPS işlem gücüne sahip olacağını da belirtiyor. Buna karşılık mevcut PS5 konsolu ise yaklaşık 10,30 TFLOPS değerine sahip, bu da PS5 Pro'yu yüzde 123 daha hızlı yapıyor. İddia edilen PS5 Pro özellikleri ise şu şekilde:

    • TSMC 5/4nm süreci ile yeni özel APU
    • Zen 4 tabanlı 8 çekirdekli CPU
    • 30 WGP ve 60 CU ile dahili GPU
    • iGPU, RDNA 3 veya RDNA 3.5 mimarisine dayalı olabilir
    • APU 96 ROP'a sahip olabilir (PS5'e kıyasla %50 daha fazla)
    • 3,6GHz'de daha yüksek CPU frekansı ve 2,7GHz'de daha yüksek GPU frekansı
    • 16GB GDDR6 Bellek
    • Yerleşik NVMe SSD

    Tüm bunlar birleştiğinde ise yaklaşmakta olan bu konsolun 4K çözünürlükte gerçek 60 fps oyun veya ışın izleme ile geliştirilmiş 8K oyun sunması mümkün görünüyor. Ek olarak PlayStation 5 Pro çıkış tarihi ise Kasım 2024 olarak belirtiliyor ancak bu bilgilerin herhangi bir resmiyetinin olmadığını da söyleyelim.

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    alex59 9 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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