Sony PlayStation 5 Pro özellikleri ortaya çıktı: Büyük yükseltme geliyor

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Sony'nin PlayStation 5 için orta dönem donanım yenilemesi olarak hizmet edecek yeni bir konsol üzerinde çalıştığı söyleniyor. Söylentiler bir PS5 Pro ve PS5 Slim modelinin geliştirildiğini ima ediyordu ve şimdi yeni bir sızıntı Pro modeliyle ilgili ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor.

Sony PS5 Pro özellikleri

Yakın tarihli bir haberimizde, PlayStation 5 Slim'in tasarımını gösteren yeni bir sızdırılmış videoya yer vermiştik. Biraz daha kompakt olan ve tasarımsal revizyondan geçen PS5 Slim’in ardından şimdi de PS5 Pro hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Birkaç hafta önce oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Playstation 5 Pro’nun daha gelişmiş ışın izleme ve 8K performans moduna sahip olacağını söylemişti. Şimdi RedGamingTech tarafından paylaşılan yeni raporlar da bu söylemleri destekler nitelikte.

PS5 Slim karşınızda 6 gün önce eklendi

Aktarılanlara göre PlayStation 5 Pro, donanım açısından kayda değer bir yükseltme ile gelecek. Rapora göre PS5 Pro, 3.6GHz CPU ve 2.7GHz GPU'ya sahip bir APU'ya ev sahipliği yapacak. Buna karşılık, mevcut PS5'in CPU'su 3.5GHz, GPU’su ise 2.23GHz saat hızına sahip. RedGamingTech, PS5 Pro'nun kabaca 23.04 TFLOPS işlem gücüne sahip olacağını da belirtiyor. Buna karşılık mevcut PS5 konsolu ise yaklaşık 10,30 TFLOPS değerine sahip, bu da PS5 Pro'yu yüzde 123 daha hızlı yapıyor. İddia edilen PS5 Pro özellikleri ise şu şekilde:

TSMC 5/4nm süreci ile yeni özel APU

Zen 4 tabanlı 8 çekirdekli CPU

30 WGP ve 60 CU ile dahili GPU

iGPU, RDNA 3 veya RDNA 3.5 mimarisine dayalı olabilir

APU 96 ROP'a sahip olabilir (PS5'e kıyasla %50 daha fazla)

3,6GHz'de daha yüksek CPU frekansı ve 2,7GHz'de daha yüksek GPU frekansı

16GB GDDR6 Bellek

Yerleşik NVMe SSD

Tüm bunlar birleştiğinde ise yaklaşmakta olan bu konsolun 4K çözünürlükte gerçek 60 fps oyun veya ışın izleme ile geliştirilmiş 8K oyun sunması mümkün görünüyor. Ek olarak PlayStation 5 Pro çıkış tarihi ise Kasım 2024 olarak belirtiliyor ancak bu bilgilerin herhangi bir resmiyetinin olmadığını da söyleyelim.

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Sony PS5 Pro özellikleri ortaya çıktı: Büyük yükseltme geliyor