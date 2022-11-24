Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 6 ve yeni Xbox en erken 2028 yılında gelebilir

    Microsoft ve Sony yeni nesil konsollar için 2027 sonları veya 2028 başlarını işaret ediyor. Bu da mevcut konsollara 8 yıl civarında bir yaşam döngüsü vermiş oluyor. 
    Oy Ver
    PlayStation 6 Tam Boyutta Gör
    Konsol üreticileri yaklaşık 2 yıldır mevcut konsolların ekmeğini yiyor ve uzun bir süre daha bu devam edecek. Microsoft ve Sony en azından 7 yıllık bir döngüye sadık kalmanın planlarını yapıyor.

    PlayStation 6 ne zaman?

    Sony’nin açıklamaları ve Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımına sunduğu raporlar yeni neslin 2028 civarında çıkabileceğini gösteriyor. Bu da mevcut neslin 7 yıl ya da 8 yıllık bir döngü içerisinde kalacağı ihtimalini öne çıkarıyor.

    PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yeni versiyonlar olacak mı sorusu merak ediliyor. Xbox One ve PlayStation 4 için ara versiyonlarla döngü desteklenmişti. Bazı kaynaklar gelecek yıl içerisinde daha ince veya daha güçlü versiyonlar bekliyor.

    Diğer taraftan Microsoft’un bulut oyunculuğunu yaygınlaştırmak için yoğun çalışmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Yaklaşık 5 yıllık bir süreç içerisinde bulut oyunculuğun gelişimi yeni nesil konsolların çıkışını da etkileyebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    monacomen +223 maximus01982 +189 Lod0ss +130 Bloodin +128 Bluepower +118 emrekaradag +114 rakanishu +86 DISTURBED +84 CleanCoders +76 joven +74
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    12 Kişi Okuyor (3 Üye, 9 Misafir) 2 Masaüstü 10 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    646 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    playstation 6, PS 5 ve
    3 etiket daha Xbox Series X/S Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,1b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız