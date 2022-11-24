PlayStation 6 ve yeni Xbox en erken 2028 yılında gelebilir

PlayStation 6 ne zaman?
Sony’nin açıklamaları ve Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımına sunduğu raporlar yeni neslin 2028 civarında çıkabileceğini gösteriyor. Bu da mevcut neslin 7 yıl ya da 8 yıllık bir döngü içerisinde kalacağı ihtimalini öne çıkarıyor.
PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yeni versiyonlar olacak mı sorusu merak ediliyor. Xbox One ve PlayStation 4 için ara versiyonlarla döngü desteklenmişti. Bazı kaynaklar gelecek yıl içerisinde daha ince veya daha güçlü versiyonlar bekliyor.
Diğer taraftan Microsoft’un bulut oyunculuğunu yaygınlaştırmak için yoğun çalışmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Yaklaşık 5 yıllık bir süreç içerisinde bulut oyunculuğun gelişimi yeni nesil konsolların çıkışını da etkileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
12 Kişi Okuyor (3 Üye, 9 Misafir) 2 Masaüstü 10 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
646 kez okundu.
10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
playstation 6, PS 5 ve