PlayStation 6 ve yeni Xbox en erken 2028 yılında gelebilir

Tam Boyutta Gör Konsol üreticileri yaklaşık 2 yıldır mevcut konsolların ekmeğini yiyor ve uzun bir süre daha bu devam edecek. Microsoft ve Sony en azından 7 yıllık bir döngüye sadık kalmanın planlarını yapıyor.

PlayStation 6 ne zaman?

Sony’nin açıklamaları ve Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımına sunduğu raporlar yeni neslin 2028 civarında çıkabileceğini gösteriyor. Bu da mevcut neslin 7 yıl ya da 8 yıllık bir döngü içerisinde kalacağı ihtimalini öne çıkarıyor.

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PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yeni versiyonlar olacak mı sorusu merak ediliyor. Xbox One ve PlayStation 4 için ara versiyonlarla döngü desteklenmişti. Bazı kaynaklar gelecek yıl içerisinde daha ince veya daha güçlü versiyonlar bekliyor.

Diğer taraftan Microsoft’un bulut oyunculuğunu yaygınlaştırmak için yoğun çalışmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Yaklaşık 5 yıllık bir süreç içerisinde bulut oyunculuğun gelişimi yeni nesil konsolların çıkışını da etkileyebilir.

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