PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı

PlayStation oyunlarında yeni bir indirim başladı. Ancak bu sefer indirimler PlayStation Store'da değil. İndirimler oyunların kutulu sürümlerinde geçerli.

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İndirimler ne yazık ki tüm oyunlarda değil, yalnızca seçilmiş 2K ve Rockstar Games oyunlarında geçerli. İndirimlere baktığımızda ise GTA V, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, NBA 2K21 ve Mafia gibi oyunları görüyoruz.

Özellikle The Outer Worlds'ün fiyatının gayet iyi olduğunu söylemek gerek. İndirimlerin oranı ise oyundan oyuna değişiyor. İndirimlerin geçerli olduğu son tarih 26 Nisan 2021. Oyunları indirimli bir şekilde teknoloji marketlerinde ve web mağazalarında bulabilirsiniz. Bazı teknoloji marketlerin web sayfasını aşağıda sizler için linki ile birlikte ekledik. Linke tıkladığınızda direkt olarak PlayStation Oyunları bölümüne ulaşacaksınız.

Bu tarz indirimlerde oyunların stoklarının kısa sürede bittiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden almak istiyorsanız acele etmenizde fayda var.

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