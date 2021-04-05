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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı

    Teknoloji marketlerinde ve web mağazalarında alabileceğiniz PlayStation oyunlarının fiziksel sürümleri indirime girdi. İndirimler yalnızca seçili 2K ve Rockstar Games oyunlarında geçerli.
    05 Nisan 2021, 21:14 (1 hf.)
    5,5b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı

    PlayStation oyunlarında yeni bir indirim başladı. Ancak bu sefer indirimler PlayStation Store'da değil. İndirimler oyunların kutulu sürümlerinde geçerli.

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    İndirimler ne yazık ki tüm oyunlarda değil, yalnızca seçilmiş 2K ve Rockstar Games oyunlarında geçerli. İndirimlere baktığımızda ise GTA V, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, NBA 2K21 ve Mafia gibi oyunları görüyoruz. 

    Özellikle The Outer Worlds'ün fiyatının gayet iyi olduğunu söylemek gerek. İndirimlerin oranı ise oyundan oyuna değişiyor. İndirimlerin geçerli olduğu son tarih 26 Nisan 2021. Oyunları indirimli bir şekilde teknoloji marketlerinde ve web mağazalarında bulabilirsiniz. Bazı teknoloji marketlerin web sayfasını aşağıda sizler için linki ile birlikte ekledik. Linke tıkladığınızda direkt olarak PlayStation Oyunları bölümüne ulaşacaksınız.

    Bu tarz indirimlerde oyunların stoklarının kısa sürede bittiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden almak istiyorsanız acele etmenizde fayda var.

     



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    P PSN_vs_XBOXLive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    outer worlds kaptım teşekkürler.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dijital alın arkadaşlar CD almayın.
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    A aydinnesty (aydın asa) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nba 2k21 799 hahsgsjshshshsh aynen knk süper indirim. Kusura bakmayın da rdr2 için 250 lira istemek biraz ayıp. İndirim yapıyorsan 100den bırakacaksın
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    CWaRRioR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aral'dan oyun alacağıma paramı sokağa atarım, en azından kazık yemedim fırsat vermedim derim. Türkiye'deki oyun fiyatlarının -dijital mağazalar da dahil olmak üzere- bu şekilde olmasının en büyük nedeni vizyonsuz Aral'dır.
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    SacredDivinity (Penitent One) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten 2k indirim yapmış, bir de Vatan indirimi eklendi, üstüne avantajixten 918 tane kupon kullanarak rdr2 yi 3 liraya getirdim arkadaşlar.
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    herhangi bi indirim gören link atabilirmi
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