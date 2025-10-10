Playstation Store'a beklenen özellik geliyor: Steam'e benzeyecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Store için önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Artık kullanıcılar yalnızca değerlendirme yapmakla kalmayacak, aynı zamanda sahip oldukları oyunlar hakkında ayrıntılı incelemeler de yazabilecek. Bu yeni özellik, 2023'te mağazaya eklenen beş yıldızlı değerlendirme sisteminin ardından geri bildirimlerini daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor.

Playstation Store'a kullanıcı incelemeleri geliyor

Yeni sistem, şu an için yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor. Konsoldaki PlayStation Store üzerinden inceleme yazma desteği henüz bulunmuyor. Bunun en büyük nedeni, PS5 kontrolcüsüyle uzun metin yazmanın oldukça zahmetli olması olabilir. Bu nedenle Sony, ilk aşamada inceleme özelliğini yalnızca web arayüzüne entegre etmiş durumda.

Kullanıcıların değerlendirme yapabilmesi için öncelikle PlayStation hesaplarıyla giriş yapmaları gerekiyor. Ardından sahip oldukları oyun sayfasına gidip daha önce puan verdikleri bölümden "devam" seçeneğini tıklayarak inceleme ekranına ulaşabiliyorlar. Burada başlık eklemek, 4.000 karaktere kadar yorum yazmak ve gerekiyorsa spoiler etiketi kullanmak mümkün.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için kullanıcı incelemeleri Steam'in en sevilen özelliklerinden biri konumunda. Oyuncuların inceleme alışkanlıkları göz önüne alındığında, sistemin uzun vadede topluluk deneyimini güçlendirmesi bekleniyor. Ancak bu durum beraberinde bazı riskleri de getirebilir. Özellikle Steam'de çok kez toplu olumsuz oylama kampanyaları yaşanmıştı.

Sony’nin yeni özelliği konsol sürümüne ne zaman entegre edeceği henüz açıklanmış değil. Ancak şirketin son dönemde PlayStation Store deneyimini daha etkileşimli ve kullanıcı odaklı hale getirmeye yönelik adımlar attığını hatırlatalım.

