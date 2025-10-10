Playstation Store'a beklenen özellik geliyor: Steam'e benzeyecek

Playstation Store'a kullanıcı incelemeleri geliyor
Yeni sistem, şu an için yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor. Konsoldaki PlayStation Store üzerinden inceleme yazma desteği henüz bulunmuyor. Bunun en büyük nedeni, PS5 kontrolcüsüyle uzun metin yazmanın oldukça zahmetli olması olabilir. Bu nedenle Sony, ilk aşamada inceleme özelliğini yalnızca web arayüzüne entegre etmiş durumda.
Kullanıcıların değerlendirme yapabilmesi için öncelikle PlayStation hesaplarıyla giriş yapmaları gerekiyor. Ardından sahip oldukları oyun sayfasına gidip daha önce puan verdikleri bölümden "devam" seçeneğini tıklayarak inceleme ekranına ulaşabiliyorlar. Burada başlık eklemek, 4.000 karaktere kadar yorum yazmak ve gerekiyorsa spoiler etiketi kullanmak mümkün.
Sony’nin yeni özelliği konsol sürümüne ne zaman entegre edeceği henüz açıklanmış değil. Ancak şirketin son dönemde PlayStation Store deneyimini daha etkileşimli ve kullanıcı odaklı hale getirmeye yönelik adımlar attığını hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster