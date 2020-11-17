PlayStation gibi Xbox oyunlarının fiyatı da artabilir

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Yeni nesilde oyuncular birçok değişikliğe şahitlik edecek. Elbette çoğu değişiklik oyuncuları sevindirici cinsten olsa da bazıları da mutsuz haberler. Bu mutsuz haberlerin belki de en dikkat çekeni oyun fiyatları.

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Microsoft CFO'su Tim Stuart'ın, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmanın detayları teker teker açıklanıyor. Bu seferki konu da oyun fiyatları. Tim Stuart, oyun yapım maliyetlerinin arttığını ve fiyat yükselişini değerlendirdiklerini söyledi. Şu an için net bir durum söz konusu değil, zamanı geldiğinde açıklama yapılacağı söylendi. Ancak Xbox tarafında da bir fiyat artışı görebiliriz.

Bu fiyat artışının Xbox Game Pass sistemine yansıyıp yansımayacağı ise şimdilik bilinmiyor ancak daha önceki açıklamalarda fiyat artışının şu sıralar söz konusu olmadığı söylenmişti.

Kısaca Microsoft CFO'su Tim Stuart, Sony ve 2K gibi firmaların oyun fiyatlarını arttırmasını mantıklı bulduklarını ve kendileri de bu durumu şu anda değerlendirdiklerini söyledi ancak dediğimiz gibi şimdilik bir fiyat artışı söz konusu değil.

https://www.vg247.com/2020/11/17/microsoft-considering-raising-price-xbox-games/

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