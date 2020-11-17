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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation gibi Xbox oyunlarının fiyatı da artabilir

    Sony dahil birkaç oyun şirketi yeni nesilde oyun fiyatlarına zam yaptı. Microsoft tarafında henüz bir artış söz konusu değil ancak söylenene göre bu durum tartışılıyor.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation gibi Xbox oyunlarının fiyatı da artabilir
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    Yeni nesilde oyuncular birçok değişikliğe şahitlik edecek. Elbette çoğu değişiklik oyuncuları sevindirici cinsten olsa da bazıları da mutsuz haberler. Bu mutsuz haberlerin belki de en dikkat çekeni oyun fiyatları. 

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    Ayrıca Bkz. "Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat"

    Microsoft CFO'su Tim Stuart'ın, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmanın detayları teker teker açıklanıyor. Bu seferki konu da oyun fiyatları. Tim Stuart, oyun yapım maliyetlerinin arttığını ve fiyat yükselişini değerlendirdiklerini söyledi. Şu an için net bir durum söz konusu değil, zamanı geldiğinde açıklama yapılacağı söylendi. Ancak Xbox tarafında da bir fiyat artışı görebiliriz.

    Bu fiyat artışının Xbox Game Pass sistemine yansıyıp yansımayacağı ise şimdilik bilinmiyor ancak daha önceki açıklamalarda fiyat artışının şu sıralar söz konusu olmadığı söylenmişti. 

    Kısaca Microsoft CFO'su Tim Stuart, Sony ve 2K gibi firmaların oyun fiyatlarını arttırmasını mantıklı bulduklarını ve kendileri de bu durumu şu anda değerlendirdiklerini söyledi ancak dediğimiz gibi şimdilik bir fiyat artışı söz konusu değil.



    https://www.vg247.com/2020/11/17/microsoft-considering-raising-price-xbox-games/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

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    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pamuk eller ceplere
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    dede17 (amdfusion ) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne bu arka arkaya ölümcül haberler donanımhaberin algı oyunu mu yapıyor yok sa rastgele atılan haberi üzerine benzer tarzda haberler mi yapılıyor
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    -SWARTHY (Can ) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Onlar oyun yapıyor da arttırıyor. Xbox da oyun yok fiyat artıyor. Garip
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    Funder 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Phil gamepass'e zam düşünmüyoruz demişti, Xbox özel oyunlarının fiyatı artar anca, umarım artmaz.
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    BeyazBüyü (Erdal Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tim Stuart çok konuşmasın, önce konsola özel oyun yaptırsın. Yeni konsol aldık eski oyunları oynuyoruz.
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    The.Boss 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gamepass gibi servis varken birinci parti oyunları aylık çok ucuza oynayabileceğiz, artmaması iyi olur tabi.
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