PlayStation'ın sevilen oyunu Marvel's Spider-Man, 20 milyonun üzerinde satmış

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertaintment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı 2018 yılında PlayStation 4'e özel olarak yayınlanan Marvel's Spider-Man'in satış sayısı açıklandı.

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Açıklanan sayı sadece PlayStation 4'ten elde edilen sayı. Ayrıca oyun, bildiğiniz gibi remastered sürümü ile de geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 için yayınlandı. PlayStation Global Pazarlama Lideri David Bull, LınkedIn hesabı üzerinden oyunun 20 milyondan fazla sattığını yazmış.

Bu sayı Sony veya Insomniac Games tarafından onaylanmış bir sayı değil ancak Marvel's Spider-Man'in Ağustos 2019 tarihinde 13 milyon sattığı açıklanmıştı. Bu yüzden büyük ihtimalle bu sayı doğru.

Marvel's Spider-Man'in hem remastered sürümü hem de bağımsız olarak satılan Miles Morales DLC'si de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti. İki oyunun da her ne kadar eksikleri olsa da gayet başarılı oyunlar olduğunu söylemek gere.

https://www.thesixthaxis.com/2020/11/18/marvels-spider-man-ps4-sales-20-million/

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