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    PlayStation'ın sevilen oyunu Marvel's Spider-Man, 20 milyonun üzerinde satmış

    2018 yılının sevilen oyunlarından biri olan PlayStation 4 özel oyunu Marvel's Spider-Man'in çıkışından bu yana ne kadar sattığı açıklandı. Verilerin içinde PS5 satışları bulunmuyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    PlayStation'ın sevilen oyunu Marvel's Spider-Man, 20 milyonun üzerinde satmış
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertaintment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı 2018 yılında PlayStation 4'e özel olarak yayınlanan Marvel's Spider-Man'in satış sayısı açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL"

    Açıklanan sayı sadece PlayStation 4'ten elde edilen sayı. Ayrıca oyun, bildiğiniz gibi remastered sürümü ile de geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 için yayınlandı. PlayStation Global Pazarlama Lideri David Bull, LınkedIn hesabı üzerinden oyunun 20 milyondan fazla sattığını yazmış. 

    Bu sayı Sony veya Insomniac Games tarafından onaylanmış bir sayı değil ancak Marvel's Spider-Man'in Ağustos 2019 tarihinde 13 milyon sattığı açıklanmıştı. Bu yüzden büyük ihtimalle bu sayı doğru.

    Marvel's Spider-Man'in hem remastered sürümü hem de bağımsız olarak satılan Miles Morales DLC'si de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti. İki oyunun da her ne kadar eksikleri olsa da gayet başarılı oyunlar olduğunu söylemek gere.



    https://www.thesixthaxis.com/2020/11/18/marvels-spider-man-ps4-sales-20-million/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    defected (Adı Soyadı) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    eski iş yerimde diablo 2 ve diablo 3 fanatiği, konsol sahiplerine neredeyse ana avrat söven, pc masterrace'ci ağır pc fanatiği bir arkadaşım vardı.

    spider-man yüzünden küfür ede ede playstation 4 aldı herif.

    başka bir şey söylemiyorum.
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    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsolda Özel oyun işte bu sebeple önemli çok ciddi bir konsol satış rakamlarının asıl nedeni özel oyunlardır öyleki bir oyun için konsol alan insanlar oluyor Sony özel oyuna önem verdiği müddetçe konsol pazarında rakipsiz olacaktır
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