PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı son 3 yılın en düşük seviyesini gördü

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Tüketici davranışları artık günümüz dünya koşullarına uyum sağlamaya başlıyor. Artan küresel enflasyon ve artan fiyatlar, PlayStation'ın aylık aktif kullanıcı sayısını etkileme devam ediyor. Öyle ki, aktif kullanıcı sayısı son üç yılın en düşük noktasına gerilemiş durumda.

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Sony’nin 30 Eylül’de sona eren 2. çeyrek mali sonuçları oyunlar net düşüş eğilimi olduğunu göstermişti. PlayStation'ın Oyunlar ve Ağ Hizmetleri neredeyse her metrikte düşüş gösterdi. Buna gelir ve kar metrikleri, oyun satışları ve aktif kullanıcı sayısı da dahil. Oyun satışlarında yaşanan yüzde 18’lik düşüşü faaliyet gelirleri yüzde 59’luk düşüş ile takip etmişti.

2019'dan bu yana en düşük seviye

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Aktarılanlara göre PlayStation'ın aylık aktif kullanıcıları ikinci çeyrekte 102 milyon seviyesine düştü. Bu da çeyrek bazda 1 milyon kullanıcı düşüşü ve önceki yılın aynı dönemine göre de 2 milyon kullanıcı düşüşü anlamına geliyor. İkinci çeyrek sonuçları firmanın aynı zamanda son üç yılın en düşük aylık kullanıcı sayısı (2019, 96 milyon) anlamına da geliyor.

Pandemi süresi boyunca aylık aktif kullanıcı sayısını yükselten PlayStation, 2021 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana istikrarlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Son on iki ayda aylık aktif kullanıcı sayısında 9 milyon azalma yaşanmış durumda. Son olarak tablodan da görebileceğiniz üzere yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan bir artış geleneği bulunuyor. Ekim - Aralık dönemi olan tatil sezonu ifade eden bu çeyrekte kullanıcı sayısının yükseldiğini görebiliriz.

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PlayStation kullanıcı sayısı üç yılın en düşük seviyesini gördü