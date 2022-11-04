PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı son 3 yılın en düşük seviyesini gördü

Tüketici davranışları artık günümüz dünya koşullarına uyum sağlamaya başlıyor. Artan küresel enflasyon ve artan fiyatlar, PlayStation'ın aylık aktif kullanıcı sayısını etkileme devam ediyor. Öyle ki, aktif kullanıcı sayısı son üç yılın en düşük noktasına gerilemiş durumda.
Sony’nin 30 Eylül’de sona eren 2. çeyrek mali sonuçları oyunlar net düşüş eğilimi olduğunu göstermişti. PlayStation'ın Oyunlar ve Ağ Hizmetleri neredeyse her metrikte düşüş gösterdi. Buna gelir ve kar metrikleri, oyun satışları ve aktif kullanıcı sayısı da dahil. Oyun satışlarında yaşanan yüzde 18’lik düşüşü faaliyet gelirleri yüzde 59’luk düşüş ile takip etmişti.
2019'dan bu yana en düşük seviye
Aktarılanlara göre PlayStation'ın aylık aktif kullanıcıları ikinci çeyrekte 102 milyon seviyesine düştü. Bu da çeyrek bazda 1 milyon kullanıcı düşüşü ve önceki yılın aynı dönemine göre de 2 milyon kullanıcı düşüşü anlamına geliyor. İkinci çeyrek sonuçları firmanın aynı zamanda son üç yılın en düşük aylık kullanıcı sayısı (2019, 96 milyon) anlamına da geliyor.
Pandemi süresi boyunca aylık aktif kullanıcı sayısını yükselten PlayStation, 2021 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana istikrarlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Son on iki ayda aylık aktif kullanıcı sayısında 9 milyon azalma yaşanmış durumda. Son olarak tablodan da görebileceğiniz üzere yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan bir artış geleneği bulunuyor. Ekim - Aralık dönemi olan tatil sezonu ifade eden bu çeyrekte kullanıcı sayısının yükseldiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence