Sony, açıkladı: PlayStation 5 satışları beklentilerin altında

Tam Boyutta Gör Sony, ikinci çeyrekte 3.3 milyon adet PlayStation 5 sattı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışların aynı oranda olduğu ve PS5’in tanıtımından bu yana 25 milyon adet sattığı görülüyor. Ancak bu, beklentilerin çok altında. Şirket, 2022 mali yılı için 18 milyon PlayStation 5 satmayı hedefliyordu ancak satışlar şu anda 5.7 milyonda.

Sony, bu yılın başlarında PlayStation 5’in fiyatını artırarak gelirini geçen yıla kıyasla %12 oranında artırdı ve 4.92 milyar dolara yükseltti. Ancak, şirketin yakın zamanda Bungie’yi satın alması ve oyun geliştiricilerinin maliyetlerinin artması sebebiyle kârı %49 oranında düştü.

Üçüncü parti oyunlar iyi satmadı

Sony’nin oyun ve ağ hizmetleri bölümü için de -üçüncü parti oyunların beklenenden düşük satması nedeniyle- beklentiler %12 oranında aşağı çekildi. Oyundaki düşüşe rağmen şirket, müzik ve görüntüleme alanında yüksek performans gösterdiğinden genel kârını %8 oranında artırmayı başardı; yani 2.32 milyar dolara yükseltti.

Aylık aktif kullanıcı sayısında düşüş

Yazılım satışları bu çeyrekte 62.5 milyon adede yükseldi. Üç aylık oyun satışlarının %63’ünü dijital yazılım oluşturdu. PlayStation Plus abonelerinin ve PlayStation Network’ün aylık aktif kullanıcısı sayısında da azalma oldu. Yenilenen servis sunulduğundan bu yana Sony, yaklaşık 2 milyon PlayStation Plus kullanıcısını kaybetti. Abone sayısındaki düşüşe rağmen, PS Plus ve reklam gelirlerini içeren Sony’nin ağ hizmetleri bölümünde gelir %10 oranında arttı. Bunda PS Plus abonelik fiyatlarının artırılmasının payı büyük.

Hedef 23 milyon PS5 satışı

Sony, Nisan 2023’te başlayacak olan bir sonraki mali yılda 23 milyon PS5 konsolu satmayı hedeflediğini söyledi. Şirket, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Mart 2022’de sona eren mali yılda 11.5 milyon PlayStation 5 sattığını, parça sıkıntısından kaynaklı 14.8 milyon konsol satış hedefini yakalayamadıklarını belirtmişti.

Sony PlayStation 5 kaç adet satıldı? İşte PS5 satış rakamları