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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft, açık dünya Star Wars oyunu duyurdu

    Far Cry, Assassin's Creed ve Watch Dogs gibi oyunlarla tanınan yayıncı şirket Ubisoft, dünyanın en popüler bilim kurgu markalarından Star Wars'un açık dünya oyununu duyurdu.
    6 sa.
    3,7b
    74
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Ubisoft, açık dünya Star Wars oyunu duyurdu
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    Yayıncılığını Assassin's Creed oyunlarından tanıdığımız Ubisoft'un yaptığı, geliştiricliğini ise Massive Entertainment'ın yaptığı açık dünya Star Wars oyunu duyuruldu.

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    Dün duyurulan Indiana Jones oyununun ardından Lucasfilms Games, bu sefer de Ubisoft ile anlaşma yaptıklarını açıkladı ve yeni oyunları olan açık dünya Star Wars oyununu da duyurdu. Oyunun geliştiriciliğini The Division'dan tanıdığımız geliştirici stüdyo Massive Entertainment üstlenecek. Oyunun yaratıcı yönetmenliğini The Division 2 ve The Crew yönetmeni olan Julian Gerighty üstleniyor.

    Proje henüz geliştirme aşamasının çok başında, hatta o kadar başında ki hâlâ işe alım yapılıyor. Oyun Snowdrop Engine grafik motorunu kullanacak. Açık dünya türünde olacak olan oyun, 8 yıl sonra Electronic Arts tarafından yayınlanmayan ilk oyun olacak.

    Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, Star Wars evreninin kalıcı parçası haline gelecek olan yeni dünyalar, hikayeler ve karakterler yaratacaklarını söyledi. 

    Oyunun ne yazık ki şu an için sadece bu kadar detayı biliniyor. Dediğimiz gibi gelişim aşamasının henüz çok erken aşamasında oyun.



    https://www.gematsu.com/2021/01/ubisoft-and-massive-entertainment-announce-open-world-star-wars-game Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Manhunt Three 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Snowdrop motoru en iyi oyun motorlarından biri. En azından görsel ve fizik motoru olarak Jedi Fallen Order'dan daha iyi bir oyun olacaktır.
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    onurfredy (onur kuru) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Massive yaparsa guzel yapar
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    canım turşu çekti :D
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Snowdrop Engine aptal oyun motorundan vazgeçsinler artık. İşlemciyi deli gibi sömürüyor.

    Ubisoft Division ve Ghost Recon oyunlarını severim , loot bazlı oyunlar bana keyif veriyor. Coop star wars oyunu mükemmel olur benim için.

    Pre order yapmam ama division kafasında olursa anında alırım.
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    jem991 (Adnan Balcı) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) TncyKrmn
    İşlemciyi yoran oyun motoru değil ne yazıkki denuvo dediğimiz hacklenmesin diye kullandıkları yöntem
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    renega (Ömer C. IŞIK) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    star wars battlefront 2 varken buna bakmam
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    Bloodin 5 sa. ( Mesaj Silindi ) renega
    Hem de yarın Celebration Edition herkese bedava olacakken :)
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    Chromer 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu heyecan yaratma olayının suyunun çıktığını düşünüyorum özellikle Cyberpunk 2077 ile beraber. Bir oyunun çıkacağına dair haber alıyorsun 5-6 sene bekliyorsun. Kim bilir bu ne zaman çıkacak.
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    keremec (Kerem Safa ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Heyecan yaratma olayı yok şu an. Lucasfilm Games markasını duyurulduğu için bu haberler daha şimdiden karşımıza çıkıyor. Önce Bethesda şimdi de Ubisoft. Büyük ihtimal başka markalardan da duyurular gelecek önümüzdeki günlerde.
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