Ubisoft, açık dünya Star Wars oyunu duyurdu

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Yayıncılığını Assassin's Creed oyunlarından tanıdığımız Ubisoft'un yaptığı, geliştiricliğini ise Massive Entertainment'ın yaptığı açık dünya Star Wars oyunu duyuruldu.

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Dün duyurulan Indiana Jones oyununun ardından Lucasfilms Games, bu sefer de Ubisoft ile anlaşma yaptıklarını açıkladı ve yeni oyunları olan açık dünya Star Wars oyununu da duyurdu. Oyunun geliştiriciliğini The Division'dan tanıdığımız geliştirici stüdyo Massive Entertainment üstlenecek. Oyunun yaratıcı yönetmenliğini The Division 2 ve The Crew yönetmeni olan Julian Gerighty üstleniyor.

Proje henüz geliştirme aşamasının çok başında, hatta o kadar başında ki hâlâ işe alım yapılıyor. Oyun Snowdrop Engine grafik motorunu kullanacak. Açık dünya türünde olacak olan oyun, 8 yıl sonra Electronic Arts tarafından yayınlanmayan ilk oyun olacak.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, Star Wars evreninin kalıcı parçası haline gelecek olan yeni dünyalar, hikayeler ve karakterler yaratacaklarını söyledi.

Oyunun ne yazık ki şu an için sadece bu kadar detayı biliniyor. Dediğimiz gibi gelişim aşamasının henüz çok erken aşamasında oyun.

https://www.gematsu.com/2021/01/ubisoft-and-massive-entertainment-announce-open-world-star-wars-game

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