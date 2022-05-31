Xbox Game Pass'e Haziran ayının başında eklenecek oyunlar belli oldu: AC: Origins geliyor

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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

Steam veritabanına göre PS5 özel oyunu Returnal PC'ye geliyor 2 gün önce eklendi

Haziran 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

1 Haziran

For Honor: Marching Fire Edition - (Konsol, PC)

2 Haziran

Ninja Gaiden: Master Collection - (Konsol, PC)

7 Haziran

Assassin’s Creed Origins - (Konsol, PC)

Chorus - (Konsol, PC)

Disc Room - (Konsol, PC)

Spacelines from the Far Out - (Konsol, PC)

15 Haziran'da Kaldırılacak Oyunlar

Darkest Dungeon - (Konsol, PC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance - (Konsol, PC)

GreedFall - (Konsol, PC)

Limbo - (Konsol, PC)

Worms Rumble - (Konsol, PC)

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