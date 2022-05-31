Xbox Game Pass'e Haziran ayının başında eklenecek oyunlar belli oldu: AC: Origins geliyor

- Haziran 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- 15 Haziran'da Kaldırılacak Oyunlar
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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Haziran 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
1 Haziran
- For Honor: Marching Fire Edition - (Konsol, PC)
2 Haziran
- Ninja Gaiden: Master Collection - (Konsol, PC)
7 Haziran
- Assassin’s Creed Origins - (Konsol, PC)
- Chorus - (Konsol, PC)
- Disc Room - (Konsol, PC)
- Spacelines from the Far Out - (Konsol, PC)
15 Haziran'da Kaldırılacak Oyunlar
- Darkest Dungeon - (Konsol, PC)
- Dungeons & Dragons: Dark Alliance - (Konsol, PC)
- GreedFall - (Konsol, PC)
- Limbo - (Konsol, PC)
- Worms Rumble - (Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.