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    Xbox Game Pass'e Haziran ayının başında eklenecek oyunlar belli oldu: AC: Origins geliyor

    Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Nisan 2022'nin başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
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    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

    Haziran 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

    1 Haziran

    • For Honor: Marching Fire Edition - (Konsol, PC)

    2 Haziran

    • Ninja Gaiden: Master Collection - (Konsol, PC)

    7 Haziran

    • Assassin’s Creed Origins - (Konsol, PC)
    • Chorus - (Konsol, PC)
    • Disc Room - (Konsol, PC)
    • Spacelines from the Far Out - (Konsol, PC)

    15 Haziran'da Kaldırılacak Oyunlar

    • Darkest Dungeon - (Konsol, PC)
    • Dungeons & Dragons: Dark Alliance - (Konsol, PC)
    • GreedFall - (Konsol, PC)
    • Limbo - (Konsol, PC)
    • Worms Rumble - (Konsol, PC)
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