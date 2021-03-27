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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation Plus'ın Nisan oyunları belli olmuş olabilir

    Sony'nin PlayStation Plus abonelerine aylık olarak verdiği oyunlar henüz açıklanmadı ancak Reddit'te çıkan bir söylentiye göre oyunlar belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Mart 2021, 10:30 (2 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation Plus'ın Nisan oyunları belli olmuş olabilir
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    Bildiğiniz gibi PlayStation'da, oyunları online oynamanızı sağlayan ve aylık olarak birkaç oyuna ücretsiz erişim hakkı kazandığınız abonelik sistemi olan PlayStation Plus bulunuyor. Her ay bu sistemde oyunculara yeni oyunlar hediye ediliyor ve Nisan 2021 oyunları belli olmuş olabilir.

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    PlayStation Plus Nisan 2021 ücretsiz oyunlarının henüz resmi olarak duyurulmadığını öncelikle belirtelim. Ancak Reddit'teki bir söylenti oyunların hangi oyunlar olduğunu ortaya çıkarmış olabilir.

    Geçtiğimiz haftalarda yapılan PlayStation sunumunda Oddworld serisinin yeni oyunu Oddworld: Soulstorm'un çıkış ayında PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak verileceği açıklanmıştı. Oyun 6 Nisan'da yayınlanacak, yani Plus oyunlarının erişime açıldığı tarihte. Nisan oyunlarından birincisi Oddworld: Soulstorm.

    İkinci oyun ise Reddit'te çıkan söylentilere göre başarılı ve sevilen strateji oyunu Civilization VI. Bu söylenti Japonya'daki Reddit kullanıcıları tarafından çıkmış durumda ve birçok kullanıcı da onaylıyor. Ancak yine de resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

    PlayStation Plus'ın Nisan 2021 oyunları 31 Mart 2021'de açıklanacak. Açıklandığında mümkün olan en kısa süre içerisinde sizlere aktaracağız.



    https://comicbook.com/gaming/news/playstation-plus-games-free-ps4-ps5-april-2021/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sekiro söylentisi de vardı
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Söylentiler
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