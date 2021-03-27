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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    22 farklı oyunun daha çıkış gününde Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu

    Microsoft'un oyuncular sunduğu abonelik servisi Xbox Game Pass'in kütüphanesi her geçen gün büyüyor. Son açıklamaya göre ise çıkış günde birçok oyun sisteme eklenecek.
    27 Mart 2021, 10:00 (2 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    22 farklı oyunun daha çıkış gününde Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu
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    Son günlerde oyuncular için en faydalı servislerden biri olan Xbox Game Pass büyümeye devam ediyor. 22 farklı oyunun daha çıkış gününde servise ekleneceği açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar"

    Dün akşam saatlerinde Twitch üzerinden Microsoft bir canlı yayın yaptı ve Xbox'a gelecek olan bağımsız oyunlarına dair bir sunum düzenledi. Sunumda onlarca oyun gösterildi ve bunlardan 22 tanesinin çıkış gününde Xbox Game Pass'e ekleneceği açıklandı.

    Buradaki oyunlar yalnızca dün akşam etkinlikte gösterilen oyunlar. Bu oyunlar dışında daha birçok oyun ilk günden servise eklenecek. Oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

    • Art of the Rally (Konsol - 2021) 
    • Astria Ascending (Konsol - 2021) 
    • Backbone (Konsol) 
    • Boyfriend Dungeon (Konsol ve PC) 
    • Craftopia (Konsol ve PC)
    • Dead Static Drive (Konsol ve PC)
    • Edge of Eternity (Konsol - 2021) 
    • Hello Neighbor 2 (Konsol) 
    • Library of Ruina (Konsol) 
    • Little Witch in the Woods (Konsol)
    • Moonglow Bay (Konsol) 
    • Narita Boy (Konsol) 
    • Nobody Saves the World (Konsol) 
    • Omno (Konsol - Yaz 2021) 
    • Recompile (Konsol ve PC - 2021) 
    • Sable (Konsol ve PC) 
    • She Dreams Elsewhere (Konsol ve PC) 
    • S.T.A.L.K.E.R. 2 (Konsol) 
    • The Ascent (Konsol ve PC) 
    • Undungeon (Konsol ve PC) 
    • Way to the Woods (Konsol) 
    • The Wild at Heart (Konsol)


    https://www.ign.com/articles/over-20-idxbox-games-are-launching-day-one-with-xbox-game-pass
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ErkanSYK 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel şeylerin ömrü uzun olmaz. Korkuyorum!
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sistem çok güzel ama keşke şu oyunlaro konsol pc diye ayırmasalar
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    MaşAllah.
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    tobepeople 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    X XboxTr61 (Ömer Selim Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Neden yani ne bu anlamsız gereksiz
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