22 farklı oyunun daha çıkış gününde Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu

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Son günlerde oyuncular için en faydalı servislerden biri olan Xbox Game Pass büyümeye devam ediyor. 22 farklı oyunun daha çıkış gününde servise ekleneceği açıklandı.

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Dün akşam saatlerinde Twitch üzerinden Microsoft bir canlı yayın yaptı ve Xbox'a gelecek olan bağımsız oyunlarına dair bir sunum düzenledi. Sunumda onlarca oyun gösterildi ve bunlardan 22 tanesinin çıkış gününde Xbox Game Pass'e ekleneceği açıklandı.

Buradaki oyunlar yalnızca dün akşam etkinlikte gösterilen oyunlar. Bu oyunlar dışında daha birçok oyun ilk günden servise eklenecek. Oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Art of the Rally (Konsol - 2021)

Astria Ascending (Konsol - 2021)

Backbone (Konsol)

Boyfriend Dungeon (Konsol ve PC)

Craftopia (Konsol ve PC)

Dead Static Drive (Konsol ve PC)

Edge of Eternity (Konsol - 2021)

Hello Neighbor 2 (Konsol)

Library of Ruina (Konsol)

Little Witch in the Woods (Konsol)

Moonglow Bay (Konsol)

Narita Boy (Konsol)

Nobody Saves the World (Konsol)

Omno (Konsol - Yaz 2021)

Recompile (Konsol ve PC - 2021)

Sable (Konsol ve PC)

She Dreams Elsewhere (Konsol ve PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2 (Konsol)

The Ascent (Konsol ve PC)

Undungeon (Konsol ve PC)

Way to the Woods (Konsol)

The Wild at Heart (Konsol)

https://www.ign.com/articles/over-20-idxbox-games-are-launching-day-one-with-xbox-game-pass

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