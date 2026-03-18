PlayStation Portal güncellendi: 1080p kalite modu ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Portal için yeni bir sistem güncellemesi duyurdu. Güncelleme, özellikle görüntü kalitesine odaklanan yeniliklerin yanında arayüz ve bulut oyun deneyimini geliştiren değişiklikler içeriyor. Yeni sürümdeki en önemli yenilik ise, 1080p çözünürlükte çalışan "Yüksek Kalite” modu oldu.

1080p kalite modu ve dahası

Playstation Portal için sunulacak Yüksek Kalite modu, mevcut standart 1080p seçeneğine kıyasla daha yüksek bitrate kullanıyor. Aynı çözünürlük korunurken görüntü netliğinde gözle görülür bir artış olacak. Özellik hem Remote Play hem de Cloud Streaming tarafında kullanılabiliyor ve hızlı menü üzerinden aktif edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Güncelleme yalnızca görüntü kalitesiyle sınırlı değil. Sony, bulut oyun arayüzünü de daha işlevsel hale getiriyor. Oyun paketlerinde artık "Stream" seçeneğine girildiğinde doğrudan oyun seçimi yapılabilen yeni bir ekran sunuluyor. Bu sayede kullanıcıların istediği oyuna ulaşma süreci kısalıyor olacak.

Bildirim tarafında da değişiklikler var. Desteklenen oyunlarda gelen davetler artık ekran üzerinde anlık olarak görüntüleniyor. Böylece aktif oturumdan çıkmadan davetleri görmek mümkün. Trophy bildirimleri de yenilenmiş durumda. Kazanılan başarımlar artık isim ve görselle birlikte gösteriliyor, Platinum kupalar ise özel animasyonla öne çıkarılıyor.

Son olarak cihazdaki arama deneyimi de elden geçirilmiş. Arama ekranına girildiği anda ekran klavyesinin hazır gelmesi, kullanım akışını daha hızlı hale getirecek. Bunun yanında yeni kullanıcılar için hesap oluşturma süreci de sadeleştirilmiş. QR kod ile mobil cihaz üzerinden daha hızlı giriş yapılabiliyor.

Bulut oyunculuğunda rekor artış

Bu arada Sony, Playstation Portal için kullanım verilerine de değindi. Şirkete göre PlayStation Portal üzerindeki bulut oyun kullanıcı sayısı yıllık bazda %162 artış göstermiş durumda. Kullanıcıların önemli bir kısmı PlayStation Plus Premium aboneliğine sahip. Cloud Streaming tarafı için hâlâ Premium abonelik gerekirken, daha stabil bir deneyim için en az 15 Mbps internet öneriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: