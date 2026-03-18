PlayStation Portal güncellendi: 1080p kalite modu ve dahası

1080p kalite modu ve dahası
Playstation Portal için sunulacak Yüksek Kalite modu, mevcut standart 1080p seçeneğine kıyasla daha yüksek bitrate kullanıyor. Aynı çözünürlük korunurken görüntü netliğinde gözle görülür bir artış olacak. Özellik hem Remote Play hem de Cloud Streaming tarafında kullanılabiliyor ve hızlı menü üzerinden aktif edilebiliyor.
Bildirim tarafında da değişiklikler var. Desteklenen oyunlarda gelen davetler artık ekran üzerinde anlık olarak görüntüleniyor. Böylece aktif oturumdan çıkmadan davetleri görmek mümkün. Trophy bildirimleri de yenilenmiş durumda. Kazanılan başarımlar artık isim ve görselle birlikte gösteriliyor, Platinum kupalar ise özel animasyonla öne çıkarılıyor.
Son olarak cihazdaki arama deneyimi de elden geçirilmiş. Arama ekranına girildiği anda ekran klavyesinin hazır gelmesi, kullanım akışını daha hızlı hale getirecek. Bunun yanında yeni kullanıcılar için hesap oluşturma süreci de sadeleştirilmiş. QR kod ile mobil cihaz üzerinden daha hızlı giriş yapılabiliyor.
Bulut oyunculuğunda rekor artış
Bu arada Sony, Playstation Portal için kullanım verilerine de değindi. Şirkete göre PlayStation Portal üzerindeki bulut oyun kullanıcı sayısı yıllık bazda %162 artış göstermiş durumda. Kullanıcıların önemli bir kısmı PlayStation Plus Premium aboneliğine sahip. Cloud Streaming tarafı için hâlâ Premium abonelik gerekirken, daha stabil bir deneyim için en az 15 Mbps internet öneriliyor.
