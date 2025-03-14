Sony duyurdu: PlayStation Portal'a 50'den fazla oyun ekleniyor

PlayStation Portal kütüphanesi genişliyor
Sony, sessiz sedasız PS Portal kütüphanesine eklemeler yaptı ve artık Klasikler bölümünden hemen hemen her PS1 ve PSP oyununa ulaşmak mümkün. Kütüphaneye eklenen oyunların detaylı bir listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak bunlar arasında Ape Escape, Twisted Metal ve Tekken gibi hit yapımlar bulunuyor.
Kötü haber şu ki, yeni özelliğin şu an için beta aşamasında olduğunu ve yalnızca 30 ülkede desteklendiğin söyleyelim. Bu listede ise Türkiye bulunmuyor. Hatırlamak adına Playstation Portal, ilk olarak PlayStation oyuncularının evlerindeki konsollarından stream yoluyla oyun oynayabileceği bir aksesuar olarak lanse edilmişti. Fakat bir yıl sonra, Kasım 2024'te gelen yeni bir özellik sayesinde PS5 olmaksızın PS Portal ile buluttan oyun oynamanın önü açıldı.
Sony, PS Portal'a olan desteğini sürdürse de, doğrudan bir devam cihazı fikrine sıcak bakıp bakmayacağı hâlâ şüpheli. Daha önce Bloomberg'in paylaştığı bir raporda, şirketin PS Vita benzeri yeni bir el konsolu geliştirdiği söyleniyordu. Üstelik en yakın rakibi Xbox'ın da benzer bir proje geliştirdiği söyleniyor. Ancak Sony'den uzun bir süredir gelişme paylaşılmadı. PS Portal için duyurulan oyunlardan bazıları ise şu şekilde:
- The Legend of Dragoon
- Ape Escape
- Ape Escape on the Loose
- Ape Escape Academy
- Ape Academy 2
- Hot Shots Golf
- Hot Shots Golf 2
- Twisted Metal
- Twisted Metal 2
- Pinball Heroes
- Syphon Filter
- Syphon Filter 2
- Syphon Filter 3
- Syphon Filter – Logan’s Shadow
- Syphon Filter Dark Mirror
- echochrome
- echoshift
- I.Q. Intelligent Qube
- Blade Dancer: Lineage of Light
- Jet Moto
- No Heroes Allowed!
- Wild Arms
- Wild Arms 2
- Killzone: Liberation
- LocoRoco Midnight Carnival
- MediEvil: Resurrection
- Kurushi Final: Mental Blocks
- Super Stardust Portable
- Gravity Crash Portable
- Kingdom of Paradise
- Pursuit Force
- Pursuit Force: Extreme Justice
- Jumping Flash
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: