Sony duyurdu: PlayStation Portal'a 50'den fazla oyun ekleniyor

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Tam Boyutta Gör Sony'nin geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde duyurduğu Playstation Portal için yeni bir gelişme paylaşıldı. Yakın tarihte bulut desteğine kavuşan cihaz için "Twisted Metal" ve "Tekken 2" dahil 50'den fazla PS1 ve PSP oyunu geliyor.

PlayStation Portal kütüphanesi genişliyor

Sony, sessiz sedasız PS Portal kütüphanesine eklemeler yaptı ve artık Klasikler bölümünden hemen hemen her PS1 ve PSP oyununa ulaşmak mümkün. Kütüphaneye eklenen oyunların detaylı bir listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak bunlar arasında Ape Escape, Twisted Metal ve Tekken gibi hit yapımlar bulunuyor.

Kötü haber şu ki, yeni özelliğin şu an için beta aşamasında olduğunu ve yalnızca 30 ülkede desteklendiğin söyleyelim. Bu listede ise Türkiye bulunmuyor. Hatırlamak adına Playstation Portal, ilk olarak PlayStation oyuncularının evlerindeki konsollarından stream yoluyla oyun oynayabileceği bir aksesuar olarak lanse edilmişti. Fakat bir yıl sonra, Kasım 2024'te gelen yeni bir özellik sayesinde PS5 olmaksızın PS Portal ile buluttan oyun oynamanın önü açıldı.

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Sony, PS Portal'a olan desteğini sürdürse de, doğrudan bir devam cihazı fikrine sıcak bakıp bakmayacağı hâlâ şüpheli. Daha önce Bloomberg'in paylaştığı bir raporda, şirketin PS Vita benzeri yeni bir el konsolu geliştirdiği söyleniyordu. Üstelik en yakın rakibi Xbox'ın da benzer bir proje geliştirdiği söyleniyor. Ancak Sony'den uzun bir süredir gelişme paylaşılmadı. PS Portal için duyurulan oyunlardan bazıları ise şu şekilde:

The Legend of Dragoon

Ape Escape

Ape Escape on the Loose

Ape Escape Academy

Ape Academy 2

Hot Shots Golf

Hot Shots Golf 2

Twisted Metal

Twisted Metal 2

Pinball Heroes

Syphon Filter

Syphon Filter 2

Syphon Filter 3

Syphon Filter – Logan’s Shadow

Syphon Filter Dark Mirror

echochrome

echoshift

I.Q. Intelligent Qube

Blade Dancer: Lineage of Light

Jet Moto

No Heroes Allowed!

Wild Arms

Wild Arms 2

Killzone: Liberation

LocoRoco Midnight Carnival

MediEvil: Resurrection

Kurushi Final: Mental Blocks

Super Stardust Portable

Gravity Crash Portable

Kingdom of Paradise

Pursuit Force

Pursuit Force: Extreme Justice

Jumping Flash

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