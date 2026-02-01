Giriş
    PlayStation Portal OLED ve taşınabilir PS6 detayları sızdırıldı

    Sony'nin Playstation 6 planları netleşmeye başladı. Şirket ana konsola ek olarak hem el konsolu hem Portal 2 ile yola devam edebilir. İşte detaylar...          

    PlayStation Portal OLED ve taşınabilir PS6 detayları sızdırıldı
    Sony'nin PlayStation 6 planlarına yönelik sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Daha önce yeni neslin iki farklı donanım varyantıyla geliştirildiği ve taşınabilir model için yazılım tarafında özel hazırlıklar yapıldığı öne sürülmüştü. Son olarak hem Playstation Portal 2 hem de PlayStation 6 el konsolu için yeni detaylar paylaşıldı.

    Taşınabilir PlayStation 6, RDNA 5 ile geliyor

    Sektörde güvenilir kaynaklar arasında gösterilen KeplerL2'ye göre Sony, PlayStation Portal'ın güncellenmiş bir sürümünü 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modelin en dikkat çeken farkı ise mevcut LCD panel yerine OLED ekranla gelecek olması. Donanım tarafında ise köklü bir değişiklik olmayacak.

    Asıl dikkat çeken detaylar ise taşınabilir PlayStation 6 modeliyle ilgili. Sızıntıya göre Sony, bu cihazda AMD'nin yeni nesil RDNA 5 grafik mimarisini kullanmayı planlıyor. Bu bilgi, taşınabilir PS6'nın mevcut RDNA 4 veya ara çözümler yerine doğrudan bir sonraki GPU neslini hedeflediğini doğruluyor olabilir.

    Paylaşılan bilgilere göre taşınabilir PS6, 40'ın altında bir hesaplama birimine sahip olacak. Hatta bazı senaryolarda bu sayı 16 CU seviyesine kadar düşebilir. Dolayısıyla pil ve verimlilik şirketin ana odağında olacak ve cihaz ölçeklendirme teknolojilerine güvenecek. Ayrıca yeni sızıntı, Sony'nin taşınabilir tarafta iki farklı stratejiyi paralel yürüttüğünü gösteriyor.

    PlayStation Portal, uzaktan oyun deneyimini geliştiren bir aksesuar olarak yoluna devam ederken, taşınabilir PS6 modeli, doğrudan donanım gücüne dayalı, bağımsız bir oyun sistemi olarak sunulacak. Tabii ki şu aşamada resmi bir doğrulama bulunmuyor. Önümüzdeki dönemde her iki ürünle ilgili daha net teknik detayların paylaşılması bekleniyor.

