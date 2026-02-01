PlayStation Portal OLED ve taşınabilir PS6 detayları sızdırıldı

Taşınabilir PlayStation 6, RDNA 5 ile geliyor
Sektörde güvenilir kaynaklar arasında gösterilen KeplerL2'ye göre Sony, PlayStation Portal'ın güncellenmiş bir sürümünü 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modelin en dikkat çeken farkı ise mevcut LCD panel yerine OLED ekranla gelecek olması. Donanım tarafında ise köklü bir değişiklik olmayacak.
Asıl dikkat çeken detaylar ise taşınabilir PlayStation 6 modeliyle ilgili. Sızıntıya göre Sony, bu cihazda AMD'nin yeni nesil RDNA 5 grafik mimarisini kullanmayı planlıyor. Bu bilgi, taşınabilir PS6'nın mevcut RDNA 4 veya ara çözümler yerine doğrudan bir sonraki GPU neslini hedeflediğini doğruluyor olabilir.
Paylaşılan bilgilere göre taşınabilir PS6, 40'ın altında bir hesaplama birimine sahip olacak. Hatta bazı senaryolarda bu sayı 16 CU seviyesine kadar düşebilir. Dolayısıyla pil ve verimlilik şirketin ana odağında olacak ve cihaz ölçeklendirme teknolojilerine güvenecek. Ayrıca yeni sızıntı, Sony'nin taşınabilir tarafta iki farklı stratejiyi paralel yürüttüğünü gösteriyor.
PlayStation Portal, uzaktan oyun deneyimini geliştiren bir aksesuar olarak yoluna devam ederken, taşınabilir PS6 modeli, doğrudan donanım gücüne dayalı, bağımsız bir oyun sistemi olarak sunulacak. Tabii ki şu aşamada resmi bir doğrulama bulunmuyor. Önümüzdeki dönemde her iki ürünle ilgili daha net teknik detayların paylaşılması bekleniyor.