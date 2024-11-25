Sony, PlayStation için yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor

Taşınabilir PlayStation deneyimi geliyor
Sony’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tokyo merkezli şirketin geliştirdiği cihaz, kullanıcıların PS5 oyunlarını hareket halindeyken oynayabilmesine olanak tanıyacak. Ancak ürünün piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alabileceği belirtiliyor.
Yeni cihaz, Sony’nin 2023 yılında tanıttığı ve PS5 oyunlarının internet üzerinden aktarılmasını sağlayan 8 inçlik PlayStation Portal cihazının bir adım ötesine geçerek doğrudan oyun oynama kapasitesine sahip Steam Deck gibi bağımsız bir cihaz olarak planlanıyor.
Nintendo, Switch konsolu ile taşınabilir oyun pazarında uzun yıllardır lider konumda. Hem taşınabilir hem de TV bağlantılı oyun deneyimi sunan Switch, bugüne kadar milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Şirket, 2025 yılında Switch’in halefini piyasaya sürerek kullanıcı kitlesini yeni bir yükseltme döngüsüne çekmeyi planlıyor.
Öte yandan, Microsoft da taşınabilir oyun donanımı alanında prototip çalışmalarını sürdürüyor. Sony’nin bu yeni cihazı, yalnızca Nintendo ile değil, aynı zamanda Microsoft’un potansiyel ürünleriyle de rekabet edecek bir alternatif sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.