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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 oyunlarını taşınabilir hale getirecek yeni bir el konsolu üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirket, bu hamleyle hem Nintendo’nun Switch ile el konsolu pazarındaki hakimiyetine meydan okumayı hem de Microsoft’un benzer alandaki girişimlerine karşı hazırlıklı olmayı hedefliyor.

Taşınabilir PlayStation deneyimi geliyor

Sony’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tokyo merkezli şirketin geliştirdiği cihaz, kullanıcıların PS5 oyunlarını hareket halindeyken oynayabilmesine olanak tanıyacak. Ancak ürünün piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alabileceği belirtiliyor.

Yeni cihaz, Sony’nin 2023 yılında tanıttığı ve PS5 oyunlarının internet üzerinden aktarılmasını sağlayan 8 inçlik PlayStation Portal cihazının bir adım ötesine geçerek doğrudan oyun oynama kapasitesine sahip Steam Deck gibi bağımsız bir cihaz olarak planlanıyor.

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Nintendo, Switch konsolu ile taşınabilir oyun pazarında uzun yıllardır lider konumda. Hem taşınabilir hem de TV bağlantılı oyun deneyimi sunan Switch, bugüne kadar milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Şirket, 2025 yılında Switch’in halefini piyasaya sürerek kullanıcı kitlesini yeni bir yükseltme döngüsüne çekmeyi planlıyor.

Öte yandan, Microsoft da taşınabilir oyun donanımı alanında prototip çalışmalarını sürdürüyor. Sony’nin bu yeni cihazı, yalnızca Nintendo ile değil, aynı zamanda Microsoft’un potansiyel ürünleriyle de rekabet edecek bir alternatif sunabilir.

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Sony, PlayStation için yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor