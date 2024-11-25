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    Sony, PlayStation için yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor

    Nintendo Switch yıllardır el konsolu alanını domine ederken rekabet artıyor. Sony ise Portal ürünü sonrasında görünüşe göre Switch ile rekabet edebilecek bir el konsolu üzerinde çalışıyor.
    Sony, PlayStation için yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 oyunlarını taşınabilir hale getirecek yeni bir el konsolu üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirket, bu hamleyle hem Nintendo’nun Switch ile el konsolu pazarındaki hakimiyetine meydan okumayı hem de Microsoft’un benzer alandaki girişimlerine karşı hazırlıklı olmayı hedefliyor.

    Taşınabilir PlayStation deneyimi geliyor

    Sony’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tokyo merkezli şirketin geliştirdiği cihaz, kullanıcıların PS5 oyunlarını hareket halindeyken oynayabilmesine olanak tanıyacak. Ancak ürünün piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alabileceği belirtiliyor.

    Yeni cihaz, Sony’nin 2023 yılında tanıttığı ve PS5 oyunlarının internet üzerinden aktarılmasını sağlayan 8 inçlik PlayStation Portal cihazının bir adım ötesine geçerek doğrudan oyun oynama kapasitesine sahip Steam Deck gibi bağımsız bir cihaz olarak planlanıyor.

    Nintendo, Switch konsolu ile taşınabilir oyun pazarında uzun yıllardır lider konumda. Hem taşınabilir hem de TV bağlantılı oyun deneyimi sunan Switch, bugüne kadar milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Şirket, 2025 yılında Switch’in halefini piyasaya sürerek kullanıcı kitlesini yeni bir yükseltme döngüsüne çekmeyi planlıyor.

    Öte yandan, Microsoft da taşınabilir oyun donanımı alanında prototip çalışmalarını sürdürüyor. Sony’nin bu yeni cihazı, yalnızca Nintendo ile değil, aynı zamanda Microsoft’un potansiyel ürünleriyle de rekabet edecek bir alternatif sunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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