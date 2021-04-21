PlayStation sahipleri için yeni bir abonelik servisi geliyor gibi duruyor: PlayStation Plus Video Pass

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Bildiğiniz gibi Sony, PlayStation konsolu için PlayStation Plus isimli bir abonelik servisine sahip. Bu servise aylık belirli bir ücret ödeyerek hem oyunların online moduna erişim sağlayabiliyorsunuz hem de aylık olarak birkaç farklı oyun hediye ediliyor. Bu siteme yeni bir özellik ekleniyor gibi duruyor.

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Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Plus'ın Polonya web sitesinde PlayStation Plus Video Pass isimli yeni bir sistem gözüktü. Yazanlara göre PlayStation Plus sahipleri 22 Nisan 2021 tarihi ile 22 Nisan 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak erişebilecek.

Tanıtımda bulunan görsele göre Sony, kendi yayıncılığını yaptığı filmleri PlayStation Plus Video Pass sistemine ekleyecek ve PlayStation Plus aboneleri bu filmleri izleyebilecek. Bu filmler sonuçta yine Sony'e bağlı olduğu için böyle bir sistemin gelmesi çok da şaşırtıcı bir durum değil ancak henüz hiçbir ayrıntı bilinmiyor.

Eğer görseldeki tarihler doğruysa yarın akşam saatlerinde en geç bu sistem ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. PlayStation'ın Xbox Game Pass'e bir cevabı olacağı biliniyordu. Bu yenilik ve bu tarzdaki yenilikler ile Xbox Game Pass'e rakip olması kaçınılmaz olacaktır.

https://www.ign.com/articles/sony-accidentally-teases-playstation-plus-video-pass

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