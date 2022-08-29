PlayStation Türkiye'den PS5'in fiyatıyla ilgili açıklama geldi: Yeni fiyat 13.199 TL

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde globaldeki ekonomik değişimler sebebiyle PlayStation 5'e zam gelmişti. Amerika hariç birçok bölgede gelen zammın ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyordu ve PlayStation Türkiye'den resmi açıklama geldi.
PlayStation 5'in Yeni Fiyatı 13.199 TL
Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5'in tavsiye edilen yeni fiyatı 13.199 TL. PlayStation 5 Dijital'in ise tavsiye edilen yeni fiyatı 11.199 TL. Bunların tavsiye edilen fiyat olduğunu belirtmekte fayda var. Yapılan resmi açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.
Herkesi derinden etkileyen global ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon rakamları ve döviz kurlarında yaşanan dengesizlik birçok sektör üzerinde baskı yaratıyor. SIE, bu zorlu ekonomik koşullar sebebiyle, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Kanada bölgelerindeki seçili pazarlarda PlayStation 5 konsolunun tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını güncelleme kararı aldı. Türkiye’deki yeni tavsiye edilen perakende satış fiyatları şöyle:
- PS5 Diskli Sürüm – 13.199 TL
- PS5 Dijital Sürüm – 11.199 TL
Mevcut küresel ekonomik şartlar sebebiyle bir zorunluluk haline gelen bu fiyat artışıyla birlikte SIE, öncelikli olarak PlayStation 5 tedarik durumunu iyileştirerek, mümkün olduğunca fazla oyuncuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: