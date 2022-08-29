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    Anlık Bildirim

    PlayStation Türkiye'den PS5'in fiyatıyla ilgili açıklama geldi: Yeni fiyat 13.199 TL

    Avrupa'da ve diğer bölgelerde PlayStation 5'e gelen zammın ardından gözler Türkiye'ye dönmüştü ve sonunda PlayStation Türkiye'den resmi açıklama geldi. PlayStation 5'in resmi fiyatlarına zam yapıldı.
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    PlayStation Türkiye'den PS5'in fiyatıyla ilgili açıklama geldi
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    Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde globaldeki ekonomik değişimler sebebiyle PlayStation 5'e zam gelmişti. Amerika hariç birçok bölgede gelen zammın ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyordu ve PlayStation Türkiye'den resmi açıklama geldi.

    PlayStation 5'in Yeni Fiyatı 13.199 TL

    Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5'in tavsiye edilen yeni fiyatı 13.199 TL. PlayStation 5 Dijital'in ise tavsiye edilen yeni fiyatı 11.199 TL. Bunların tavsiye edilen fiyat olduğunu belirtmekte fayda var. Yapılan resmi açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

    Herkesi derinden etkileyen global ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon rakamları ve döviz kurlarında yaşanan dengesizlik birçok sektör üzerinde baskı yaratıyor. SIE, bu zorlu ekonomik koşullar sebebiyle, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Kanada bölgelerindeki seçili pazarlarda PlayStation 5 konsolunun tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını güncelleme kararı aldı. Türkiye’deki yeni tavsiye edilen perakende satış fiyatları şöyle:  

    • PS5 Diskli Sürüm – 13.199 TL
    • PS5 Dijital Sürüm – 11.199 TL

    Mevcut küresel ekonomik şartlar sebebiyle bir zorunluluk haline gelen bu fiyat artışıyla birlikte SIE, öncelikli olarak PlayStation 5 tedarik durumunu iyileştirerek, mümkün olduğunca fazla oyuncuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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