PlayStation Türkiye'den PS5'in fiyatıyla ilgili açıklama geldi: Yeni fiyat 13.199 TL

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde globaldeki ekonomik değişimler sebebiyle PlayStation 5'e zam gelmişti. Amerika hariç birçok bölgede gelen zammın ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyordu ve PlayStation Türkiye'den resmi açıklama geldi.

PlayStation 5'in Yeni Fiyatı 13.199 TL

Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5'in tavsiye edilen yeni fiyatı 13.199 TL. PlayStation 5 Dijital'in ise tavsiye edilen yeni fiyatı 11.199 TL. Bunların tavsiye edilen fiyat olduğunu belirtmekte fayda var. Yapılan resmi açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

PlayStation 5'e zam geliyor 4 gün önce eklendi

Herkesi derinden etkileyen global ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon rakamları ve döviz kurlarında yaşanan dengesizlik birçok sektör üzerinde baskı yaratıyor. SIE, bu zorlu ekonomik koşullar sebebiyle, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Kanada bölgelerindeki seçili pazarlarda PlayStation 5 konsolunun tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını güncelleme kararı aldı. Türkiye’deki yeni tavsiye edilen perakende satış fiyatları şöyle:

PS5 Diskli Sürüm – 13.199 TL

PS5 Dijital Sürüm – 11.199 TL

Mevcut küresel ekonomik şartlar sebebiyle bir zorunluluk haline gelen bu fiyat artışıyla birlikte SIE, öncelikli olarak PlayStation 5 tedarik durumunu iyileştirerek, mümkün olduğunca fazla oyuncuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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