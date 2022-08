Playstation Vita oyunu Gravity Rush beyaz perdeye uyarlanıyor

Tam Boyutta Gör

God of War, The Last of Us ve Horizon gibi büyük birinci taraf oyunları izleyiciler ile buluşturmayı hazırlanan Sony, sevilen yapımların film ve TV uyarlamalarına devam edecek gibi görünüyor. Deadline’ın haberine göre dev isim şimdi de, PS Vita oyunu Gravity Rush için çalışmalara başladı.

Sinemaya uyarlanan yapımlar artıyor

İlk olarak 2012 yılında Playstation Vita platformu için çıkış yapan ve daha sonrasında Playstation 4 için uyarlanan Gravity Rush, hafızasını kaybeden ve yer çekimini kontrol etme yeteneğine sahip olan bir karakteri konu alıyor. Sony’nin Gravity Rush’ın filmi için ünlü yönetmen Ridley Scott’ın yapım şirketi Scott Free Productions ile birlikte çalıştığı bildirilirken, senaryo ekibinde Panopticon’un yazarı Emily Jerome, yönetmenlik koltuğunu ise Anna Mastro üstlenecek.

Henüz çıkış tarihi paylaşılmayan yapımın animasyon mu yoksa canlı aksiyon filmi mi olacağı bilinmiyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Uncharted filmini izleyicilerle buluşturan Sony, önümüzdeki yıllarda Ghost of Tsushima, Gran Turismo, Twisted Metal ve Days Gone gibi oyunları ekrana taşımaya hazırlanıyor.

