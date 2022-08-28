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    Playstation Vita oyunu Gravity Rush beyaz perdeye uyarlanıyor

    2012 yılında Playstation Vita için çıkış yapan Gravity Rush, beyaz perdeye uyarlanıyor. Sony, ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yapım şirketi ile çalışmalara başladı. 
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    Gravity Rush
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    God of War, The Last of Us ve Horizon gibi büyük birinci taraf oyunları izleyiciler ile buluşturmayı hazırlanan Sony, sevilen yapımların film ve TV uyarlamalarına devam edecek gibi görünüyor. Deadline’ın haberine göre dev isim şimdi de, PS Vita oyunu Gravity Rush için çalışmalara başladı.

    Sinemaya uyarlanan yapımlar artıyor

    İlk olarak 2012 yılında Playstation Vita platformu için çıkış yapan ve daha sonrasında Playstation 4 için uyarlanan Gravity Rush, hafızasını kaybeden ve yer çekimini kontrol etme yeteneğine sahip olan bir karakteri konu alıyor. Sony’nin Gravity Rush’ın filmi için ünlü yönetmen Ridley Scott’ın yapım şirketi Scott Free Productions ile birlikte çalıştığı bildirilirken, senaryo ekibinde Panopticon’un yazarı Emily Jerome, yönetmenlik koltuğunu ise Anna Mastro üstlenecek. 

    Henüz çıkış tarihi paylaşılmayan yapımın animasyon mu yoksa canlı aksiyon filmi mi olacağı bilinmiyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Uncharted filmini izleyicilerle buluşturan Sony, önümüzdeki yıllarda Ghost of Tsushima, Gran Turismo, Twisted Metal ve Days Gone gibi oyunları ekrana taşımaya hazırlanıyor. 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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