Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi

Tam Boyutta Gör

Popüler medya depolama ve yayın platformu Plex bir süredir kapalı beta olarak testlerine devam ettiği Apple TV entegrasyonunu güncelleme olarak sunmaya başladı. Entegrasyon Plex’in kendi kütüphanesi ile ilgili.

İlginizi Çekebilir

TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor

Plex ve Apple TV entegrasyonu

Kullanıcı kitlesini geliştirmek adına canlı TV ve talebe bağlı içerik platformlarını bünyesine ekleyen Plex son olarak Apple TV ile entegrasyon çalışmalarına başlamıştı. Beta testlerinin ardından son kullanıcıya da sunulmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak"

Plex ve Apple TV entegrasyonu sadece platformun kendi ücretsiz ve reklam destekli içerik kütüphanesi için geçerli olacak. Entegrasyon kapsamında Plex geliştiricileri Apple’a bir içerik listesi sunmuş. Kullanıcıların kendi içerik kütüphanelerini aktaramayacakları ifade ediliyor.

Kullanıcı Plex üzerinde bir içeriğe başladıktan sonra yarıda bırakırsa Apple TV uygulamasındaki Sonraki İçerik sırasında görünecek. Bu sırada Hulu, HBO, Amazon Prime Video gibi diğer platformlardan da içerikler olabilecek. Plex uygulaması hali hazırda App Store üzerinden indirilebiliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/04/plex-officially-adds-apple-tv-app-support-for-on-demand-content

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.