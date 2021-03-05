Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi

    Plex kullanıcıları artık ücretsiz ve reklam destekli içerik kütüphanesine Apple TV üzerinden de ulaşabilecek. Entegrasyon güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor.
    05 Mart 2021, 19:00 (2 gün)
    1,8b
    1
    4
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi
    Tam Boyutta Gör

    Popüler medya depolama ve yayın platformu Plex bir süredir kapalı beta olarak testlerine devam ettiği Apple TV entegrasyonunu güncelleme olarak sunmaya başladı. Entegrasyon Plex’in kendi kütüphanesi ile ilgili.

    İlginizi Çekebilir Avatar TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor

    Plex ve Apple TV entegrasyonu

    Kullanıcı kitlesini geliştirmek adına canlı TV ve talebe bağlı içerik platformlarını bünyesine ekleyen Plex son olarak Apple TV ile entegrasyon çalışmalarına başlamıştı. Beta testlerinin ardından son kullanıcıya da sunulmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak"

    Plex ve Apple TV entegrasyonu sadece platformun kendi ücretsiz ve reklam destekli içerik kütüphanesi için geçerli olacak. Entegrasyon kapsamında Plex geliştiricileri Apple’a bir içerik listesi sunmuş. Kullanıcıların kendi içerik kütüphanelerini aktaramayacakları ifade ediliyor.

    Kullanıcı Plex üzerinde bir içeriğe başladıktan sonra yarıda bırakırsa Apple TV uygulamasındaki Sonraki İçerik sırasında görünecek. Bu sırada Hulu, HBO, Amazon Prime Video gibi diğer platformlardan da içerikler olabilecek. Plex uygulaması hali hazırda App Store üzerinden indirilebiliyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/04/plex-officially-adds-apple-tv-app-support-for-on-demand-content
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    U unununium 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Altyazı problemi sanıyorum ki Android aplikasyonunda mevcut çünkü ben hem pcden hem de LG tvden izlediğimde herhangi bir sorunla karşılaşmadım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkayjan (Berkay Mert) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi TV Stick'ten rahatça dizilerimi ve filmlerimi izlemek için kullanıyorum. Güzel program fakat altyazılarda ANSI desteklimiyor bu da türkçe karakter sorununa yol açıyor fakat altyazı dosyasını UTF-8 biçiminde kaydederek sorunu çözebilirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    venaxs 2 gün ( Mesaj Silindi ) berkayjan
    Eklenti ile sorun haloluyor. Ben nas cihazda server kurdum. Nas cihazın yazılımı betada olduğu için olmadı ama masaüstü bilgisayara kuranlar sorun yaşamadan kullanıyorlarmış. Str2utf-8 eklentisi. İsteyen youtube dan rehber izleyip yapabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dexterx 2 gün ( Mesaj Silindi )
    hala ANSI desteklemiyor altyazılarda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı 2 gün Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi 2 gün Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi 2 gün Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu 2 gün Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı 2 gün Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor 2 gün Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor 2 gün SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO) 2 gün Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir 2 gün TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor 2 gün Nubia Red Magic 6 Pro, şarj hızı rekoru kırdı: 12 dakikada %3'ten %100'e [Video] 2 gün Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı 2 gün Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max tanıtıldı - Fiyatı ve özellikleri! 2 gün Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak 2 gün RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir 2 gün AMD FidelityFX çapraz platform destekleyebilir 2 gün Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi 2 gün Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı 2 gün Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi Sonraki Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı 2 gün Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları 2 gün GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı 2 gün Twitter "geri al" özelliğini test ediyor 3 gün Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek 3 gün Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu 3 gün ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek 3 gün Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor 3 gün realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak 3 gün iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor 3 gün Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir 3 gün Fiat Doblo ve Fiorino'da mart ayına özel fırsatlar 3 gün Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor 3 gün Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı 3 gün Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı 3 gün Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak 3 gün Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search 3 gün Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız