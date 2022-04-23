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Geçtiğimiz hafta Poco F4 GT'yi tanıtacağını duyuran Poco, şimdi de yeni kablosuz kulaklığı ve yeni akıllı saati için bir duyuru yaptı. Poco yeni kulaklığı Poco Buds Pro Genshin Impact Edition'ı ve Poco Watch'u, Poco F4 GT ile aynı etkinlikte tanıtacak.

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Poco Watch ve Poco Buds Pro Genshin Impact geliyor

Poco 26 Nisan'da üç farklı platformdan modeli piyasaya sürecek. Bugün gelen açıklamaya göre bunlardan birisi bir kablosuz kulaklık. Poco Buds Pro Genshin Impact Edition ismi ile karşımıza çıkan yeni Poco kablosuz kulaklık kırmızı renk ile geliyor.

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Kasanın çeşitli bölgelerine altın ve kahverengi detaylar ekleyen Poco, kulaklığın IPX4 sertifikali olduğunu da duyurdu. Bluetooth 5.2 desteği de sunan Poco Buds Pro Genshin Impact, toplamda 28 saate kadar pil ömrü sunacak. Gürültüyü 35dB azaltabilen aktif gürültü iptali desteğine de sahip olacak olan kulaklık, şeffaflık modu ile gelecek.

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Yine bugün açıklanan diğer model ise bir akıllı saat. Poco F4 GT ve Poco Buds Pro Genshin Impact gibi 26 Nisan'da tanıtılacak olan Poco Watch, 1,6 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla gelecek. 360 x 320 piksel çözünürlük sunabilen Poco Watch, 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. İçerisinde 225mAh'lik bir pil taşıyan cihaz, toplam 31 gram ağırlığa sahip. Aynı zamanda kalp atış hızınızı ve kan oksijen seviyenizi de ölçebilen Poco Watch toplamda 3 farklı renk seçeneğine sahip.

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Poco Buds Pro Genshin Impact Edition, 26 Nisan'da tanıtılacak