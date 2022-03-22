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    POCO F4, Snapdragon 870 ile Geekbench'te göründü

    POCO'nun yeni akıllı telefon modeli POCO F4, Geekbench'te görüntülendi. Görünüşe göre Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte gelen POCO F4, performanstan ödün vermiyor.
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    POCO F4, Snapdragon 870 ile Geekbench'te göründü

    Xiaomi bünyesinde varlığını sürdüren POCO, yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. POCO F4 ismiyle piyasaya çıkacak olan Xiaomi 22021211RG model numaralı yeni POCO modeli, Geekbench'te kendini gösterdi. İşte POCO F4'ün ortaya çıkan özellikleri.

    POCO F4, detaylarıyla Geekbench'te

    Henüz tanıtılmadan Geekbench testlerine tabi tutulan POCO F4, bazı özelliklerini de ortaya döktü. Görünüşe göre Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte gelecek olan POCO F4, 8GB RAM belleğe sahip olacak.

    Android 12 işletim sistemi ile çalışan cihaz Geekbench üzerinde tek çekirdek testinden 1028 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 3391 puan alıyor. Cihazın diğer detayları bilinmese de Redmi K40S'in yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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