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    Anlık Bildirim

    Poco C51 yakında geliyor: İşte özellikleri

    Poco markası yakında C50 ve C55 modellerinin arasında konumlanacak yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C51 adı altında sunulması beklenen cihazla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.
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    Poco C51 yakında geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi geçtiğimiz aylarda Poco C50 ve Poco C55 akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli markanın şimdi de C serisi kapsamında yeni bir model çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Sızıntı kaynağı Kacper Skrzypek'e göre şirket yakında Poco C51'i tanıtacak.

    Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon Redmi A2 Plus'ın yeniden adlandırılmış versiyonu olarak gelecek. Cihazın 6.52 inç IPS HD+ ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 10W şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği söyleniyor.

    Poco C51 neler sunacak?

    Poco'nun yeni akıllı telefonu kutudan Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde çıkacak. Ayrıca 8 megapiksel çift arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera içerecek. Cihazın siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı da gelen haberler arasında.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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