Poco C51 yakında geliyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi geçtiğimiz aylarda Poco C50 ve Poco C55 akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli markanın şimdi de C serisi kapsamında yeni bir model çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Sızıntı kaynağı Kacper Skrzypek'e göre şirket yakında Poco C51'i tanıtacak.

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Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon Redmi A2 Plus'ın yeniden adlandırılmış versiyonu olarak gelecek. Cihazın 6.52 inç IPS HD+ ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 10W şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği söyleniyor.

Poco C51 neler sunacak?

Poco'nun yeni akıllı telefonu kutudan Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde çıkacak. Ayrıca 8 megapiksel çift arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera içerecek. Cihazın siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı da gelen haberler arasında.

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