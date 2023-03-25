Poco C51 yakında geliyor: İşte özellikleri

Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon Redmi A2 Plus'ın yeniden adlandırılmış versiyonu olarak gelecek. Cihazın 6.52 inç IPS HD+ ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 10W şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği söyleniyor.
Poco C51 neler sunacak?
Poco'nun yeni akıllı telefonu kutudan Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde çıkacak. Ayrıca 8 megapiksel çift arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera içerecek. Cihazın siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı da gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)