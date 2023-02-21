Bütçe dostu Poco C55 tanıtıldı: 50 MP kamera, 5.000 mAh pil ve 6.71 inç ekran

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün Hindistan'da yeni bir bütçe dostu akıllı telefon tanıttı. Şirketin resmiyet kazandırdığı Poco C55 isimli model, dikkat çekici özellikleri uygun olarak nitelendirilebilecek bir fiyat etiketiyle sunuyor.

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Akıllı telefonda HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6.71 inç LCD ekran var. Panda Glass korumalı panelde, 5 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan su damlası şeklinde bir çentiğe yer verilmiş. Ayrıca cihaz suni deri kaplamalı arka panelle geliyor.

Tam Boyutta Gör Poco C55, Mediatek Helio G85 yonga setiyle güçlendirildi. Bu işlemciye konfigürasyonuna göre 4/6 GB RAM (LPDDR4X) ve 64/128 GB (eMMC 5.1) dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

Çift kamera ve 5.000 mAh pil

Akıllı telefonun arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaş içeren çift kamera sistemi görev yapıyor. Arka kısımda ayrıca büyükçe POCO markası ve biyometrik kimlik dorğulama için parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Poco C55 microUSB portu üzerinden 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ile donatıldı. Ayrıca çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS ve 3.5 mm kulaklık girişi de var. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 yüklü şekilde çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon siyah, mavi ve yeşik olmak üzere üç renk seçeneğine sahip. Hindistan'da satışlar 28 Şubat itibarıyla başlayacak. Poco C55, aşağıda fiyat etiketlerini görebileceğiniz iki farklı konfigürasyonda satışa sunulacak:

Poco C55 [4/64 GB] - 115 dolar

Poco C55 [6/128 GB] - 135 dolar

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