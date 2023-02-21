Bütçe dostu Poco C55 tanıtıldı: 50 MP kamera, 5.000 mAh pil ve 6.71 inç ekran

Akıllı telefonda HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6.71 inç LCD ekran var. Panda Glass korumalı panelde, 5 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan su damlası şeklinde bir çentiğe yer verilmiş. Ayrıca cihaz suni deri kaplamalı arka panelle geliyor.
Çift kamera ve 5.000 mAh pil
Akıllı telefonun arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaş içeren çift kamera sistemi görev yapıyor. Arka kısımda ayrıca büyükçe POCO markası ve biyometrik kimlik dorğulama için parmak izi tarayıcısı bulunuyor.
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.