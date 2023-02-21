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Kısa süre önce amiral gemisi OnePlus 11 modelini tanıtan OnePlus, yakında katlanabilir telefon pazarına adım atacak. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cloud 11 etkinliğinde OnePlus V Fold ve V Flip modelleri için 2023'ün üçüncü çeyreğine işaret eden marka, bu yönde çalışmalarına hız vermiş durumda. Bugün şirketin ilk katlanabilir telefonları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

OnePlus V Fold'un yeni özellikleri ortaya çıktı

Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, OnePlus V Fold'un kısa süre önce tanıtılan Oppo Find N2 serisini temel alacağını söylüyordu. Ancak Digital Chat Station, yaklaşan telefonun Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde 2K çözünürlüğünde büyük bir ekrana sahip olacağını bildirdi. Bu bilgilerin ışığında, yeni katlanabilir cihazın yeniden markalanmış bir Oppo Find N2 olmayacağını söyleyebiliriz.

OnePlus V Fold ve V Flip için tarih verildi: Yakında geliyor 1 hf. önce eklendi

OnePlus, kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürerek Samsung, Huawei gibi büyük markalarla rekabet edecek. Günümüzde bütçe ve performans odaklı modellere imza atan şirketin, katlanabilir pazarda neler yapacağı ise oldukça merak ediliyor. Bilmeyenler için BBK Electronics, OnePlus da dahil olmak üzere Oppo ve Vivo’nun çatı şirketi konumunda. Bu nedenle yeni tanıtılacak telefonların, Oppo ve Vivo'dan esintiler taşıması kuvvetle muhtemel.

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